Zoon werd meermaals opgenomen in psychiatrie

Huy N., de 23-jarige man die vrijdagnamiddag in de ouderlijke woning langs de Krokussenlaan in Menen zijn moeder om het leven bracht, deed dat op een erg gruwelijke manier. Hij stak de vrouw meermaals met een mes tot ze geen teken van leven meer gaf. Volgens zijn oudere broer is de dader geestesziek en werd hij al meermaals opgenomen in een gespecialiseerd centrum.

Moeder Sabine Christiaens. - Hans Verbeke

Een verwarde jongeman bij een rode Dacia Sandero met Belgische nummerplaat. Dat troffen brandweerlui van Villeneuve d'Ascq aan, toen ze vrijdagnamiddag rond drie uur een melding kregen dat er in de buurt van hun kazerne een auto stond met daarin een dode man. De realiteit was anders. Bestuurder Huy N. was inderdaad uitgestapt, maar in de koffer van zijn auto trof de politie het stoffelijk overschot aan van een vrouw, zwaar toegetakeld met een mes en gewikkeld in een tapijt of een deken. Huy N., die onder de bloedspatten zat, biechtte op dat het slachtoffer zijn moeder was, thuisverpleegster Sabine Christiaens (50).



De dader werd meteen in de boeien geslagen. Het parket van Kortrijk vraagt om zijn uitlevering. Het stoffelijk overschot van het slachtoffer wordt ten vroegste morgen naar ons land gerepatrieerd, als alle formaliteiten vervuld zijn.