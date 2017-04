Plantentuin stinkt nu dubbel zo hard

Enkele uren nadat maandagmiddag in de Plantentuin van Meise een reuzenaronskelk in bloei kwam te staan is er tot verrassing van de directie nog een tweede plant opengebloeid. Dat werd namelijk pas over een week verwacht. De snelle opeenvolging is wel een tegenvaller voor de Plantentuin, die voor het eerst eigen 'babyreuzenaronskelken' hoopte te kunnen kweken. De Plantentuin blijft vandaag nog uitzonderlijk open tot 22 uur. De stinkbloem is immers na 72 uur al verwelkt. DIMITRI BERLANGER

... maar stonden gisteren tot ieders verbazing plots allebei in bloei. - Lukas De reuzenaronskelk is een zeldzame plant die voorkomt in de tropische regenwouden van het Indonesische eiland Sumatra. De Plantentuin beschikt over 12 exemplaren. Het is sinds 2008 al de zesde en zevende keer dat er een dergelijke plant in bloei komt te staan.



De twee nieuwe bloemen zijn slechts 143 en 131 cm groot, wat klein is in vergelijking met de recordhoogte van 244 cm die een andere plant in Meise in 2013 haalde. Uiteindelijk opende het schutblad van de eerste bloem zich om 12.30 uur, de tweede begon al rond 14.30 uur. Het spektakel duurt slechts 72 uur en is steevast een grote publiekstrekker. Omwille van dit uitzonderlijk gebeuren was de Plantentuin gisteren en ook vandaag nog open tot 22 uur.



Typisch aan deze bloei, waarbij zich uit de knol een grote rechtopstaande bloem ontwikkelt, is de wansmakelijke lijkengeur die de plant op dat ogenblik verspreidt.





Stank nog niet zo erg Paul Van Der Beken en Lisette Janssens uit Geraardsbergen waren er gisteren als een van de eersten bij om de 'sfeer te komen opsnuiven'. "Wij hadden met de kleinkinderen Lize en Aster in de voormiddag eerst het Atomium bezocht en omdat de Plantentuin vlakbij is, leek het ons een goed idee om hier ook naartoe te komen. Het is dus eerder toevallig dat we hier zijn maar het is wel mooi meegenomen. De bloei was wel nog niet volledig en de stank viel voorlopig ook nog nog mee. We zijn er echt moeten gaan bovenhangen om de typische geur waar te nemen. Maar zelfs dan was het nog wel te harden vonden wij... (lacht)"



Voor de Plantentuin is de snelle opeenvolging van de bloeiperiodes eigenlijk een tegenvaller. Omdat er zo snel na elkaar een tweede bloei aan zat te komen, had de Plantentuin gehoopt om voor het eerst een reuzenaronskelk te kunnen bestuiven door het stuifmeel van de eerste plant te bewaren om er vervolgens de vrouwelijke stamper van de tweede mee te bestuiven.