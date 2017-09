Geen behandeling meer mogelijk voor kleine Liyo

"Liyo was zo'n lieve, flinke baby", vertelt de 22-jarige mama. "Maar toen hij een jaar oud was, merkten we toch dat er wat problemen waren met de stoelgang. We zijn daarom met hem naar het UZ Jette gegaan en daar hebben ze dan ontdekt dat hij een gezwel in zijn buikje had zitten." Pas na een week kwamen Glenda en de 29-jarige Yannick erachter dat het om een kwaadaardige tumor ging. "We kregen eerst te horen dat het een kiemceltumor was, wat op zich goed te behandelen is. Liyo had 80 procent kans om het te overleven. Maar na een biopsie van het gezwel kwamen de dokters te weten dat het eigenlijk om een veel agressievere tumor ging, namelijk een rhabdoïde tumor. Zijn overlevingskansen gingen opeens van 80 procent naar minder dan 50 procent", zegt Glenda. "De kans dat je zo'n tumor krijgt is drie op een miljoen. En dan juist bij onze zoon, natuurlijk.."

Erg zeldzame tumor

Omdat een rhabdoïde tumor zo zeldzaam is, bestaat er in België ook nog geen behandeling voor. "We hebben alles gedaan wat we konden. We hebben zelfs naar behandelingen in Parijs en Zwitserland gekeken. Liyo kreeg uiteindelijk zeven weken lang chemo. Eerst was er alleen positief nieuws, want de tumor was gekrompen. Maar uiteindelijk bleek dat Liyo uitzaaiingen had in de longen die niet op de chemo reageerden. Mijn man en ik hebben beslist om Liyo mee naar huis te nemen en hem palliatieve zorgen te geven."



De dokters in het ziekenhuis geven de kleine jongen nog enkele maanden, al gaat de jonge mama daar niet mee akkoord. "We denken dat Liyo nog maar een week of twee heeft. Het is een zeer agressieve tumor, dat kan je niet tegenhouden. Ons zoontje krijgt sowieso wel medicatie om de pijn tegen te gaan, maar voor de rest krijgt hij momenteel niets meer. Op een week tijd hebben we nu enkele tumors op zijn lijfje ontdekt. Het gaat zeer snel."



Glenda en Yannick krijgen veel steun van vrienden en familie. "Het is fijn om te beseffen dat je zoveel steun krijgt. Vooral omdat we nog een dochtertje van twee jaar hebben. Voor haar is dit ook een moeilijke periode. Maura beseft niet helemaal wat er aan de hand is met Liyo, al weet ze dat haar broertje pijn heeft. Ik weet nog niet hoe ik haar moet uitleggen dat haar broertje op een dag niet meer zal terugkomen."