"Hij is in mijn armen gestorven"

Het was pas op 6 september dat de 22-jarige Glenda en de 29-jarige Yannick het gruwelijke verdict te horen kregen dat er geen behandeling meer mogelijk was voor hun éénjarig zoontje. "Dat was echt een klap", vertelt Glenda. "We merkten enkele maanden geleden dat Liyo wat probleemjes had met zijn stoelgang en zijn dan naar het UZ Jette gegaan om hem te laten onderzoeken. Al snel werd duidelijk dat hij een tumor had in zijn buikje." Liyo had een uiterst zeldzame tumor in zijn lijfje, meer bepaald een rhabdoïde tumor. "We hebben alles gedaan wat we konden om de tumor te bestrijden, maar uiteindelijk reageerde de uitzaaiingen in zijn longetjes niet op de chemo. Zijn papa en ik besloten daarom om Liyo terug mee naar huis te nemen." Daar kreeg Liyo palliatieve zorgen. "We zijn tot op het laatste moment zeer goed begeleid door onze dokter Fanny", klinkt het dankbaar bij Glenda.

"Een plaats gegeven"

"Hij was slechts een paar dagen thuis", gaat Liyo zijn mama verder. "Maar we zagen dat hij steeds meer pijn kreeg. We hebben onze Liyo een medicijn gegeven om hem wat te kalmeren. Ik heb hem dan in mijn armen genomen en hem vastgehouden. Eens het medicijn begon te werken heeft het niet lang meer geduurd voordat Liyo het opgaf. Hij was echt doodop van het vechten tegen zijn ziekte. Hij is uiteindelijk in mijn armen gestorven.



"Ik heb het wel al een plaats kunnen geven omdat hij in mijn armen is gestorven. Bovendien moet ik me ook sterk houden. Niet alleen voor onze familie en vrienden, maar ook voor onze dochter." Yannick en Glenda hebben samen nog een dochtertje van twee jaar oud, Maura. "Tegen haar heb ik verteld dat Liyo nu in een ster is veranderd en dat ze hem kan vinden als ze naar de hemel en maan kijkt. Al kan je dit aan een kindje van twee nooit goed uitleggen."



Momenteel verblijft Maura bij familieleden Christophe en Valentina. "Zo kunnen wij alles regelen en voorbereiden voor de begrafenis. We gaan ons uiterste best doen om hem een prachtige dienst en een waardig afscheid te geven. Liyo verdient dat. Ik ben zo fier op hem. Wat een sterke zoon hadden wij", zegt Glenda.



"Het benefiet dat een bevriend koppel van ons georganiseerd heeft, gaat nog altijd door", klinkt het vastberaden bij Glenda.



"We willen nog steeds geld inzamelen voor de dienst oncologie van het UZ Jette zodat zij nieuw speelgoed kunnen kopen." Het benefiet vindt zaterdag plaats in de Aarschotsstraat in Steenokkerzeel. Glenda heeft bovendien de GoFundMe-pagina 'Oncologie kids playtime' opgericht. Daarop kunnen mensen ook geld doneren voor het ziekenhuis.