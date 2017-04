"Minister, u trekt eigenhandig stekker uit leven van m'n man"

Winnie Bloemen (38) slaakt een noodkreet aan het adres van minister Maggie De Block (Open Vld), nu de behandeling voor de immuunziekte van haar man Raf Braeken (40) voorlopig niet meer wordt terugbetaald. "Er rest ons nog één mogelijke reddingsboei. Maar zonder kan echt niet, want dan zou Raf nog maar tien jaar te leven hebben", zegt Bloemen. DIMITRI MEUS

In een niet mis te verstane open brief schreeuwt de vrouw uit Meeuwen-Gruitrode haar onmacht uit. "Minister De Block heeft op 30 maart beslist dat het medicijn voor mijn man niet meer zal terugbetaald worden. De oncoloog belt ons hierover, er is geen andere optie, tenzij zelf betalen (...) Het verhaal stopt hier. Mevrouw de Minister u hebt eigenhandig de stekker uit mijn 40-jarige man zijn leven getrokken."





Geen afweersysteem Dat leven van Raf stond dan ook al jarenlang in het teken van zijn ziekte. "Van kindsbeen af is mijn man met de regelmaat van de klok zwaar ziek. Waar de meeste mensen van een simpele griep of verkoudheid twee dagen ziek zijn, is Raf twee weken doodziek. In het verleden werd dat vaak uit onbegrip bestempeld als 'komedie spelen' maar vijf jaar geleden kregen we in het ziekenhuis van Overpelt de diagnose dat hij een immuun-gecompromitteerde patiënt bleek te zijn. Simpel gezegd: zijn natuurlijk afweersysteem is quasi onbestaande. Het enige wat zou helpen, was een behandeling om de zes weken met een specifiek infuus. Raf wou dat eerst niet: van dergelijke behandelingen ben je net zoals bij chemo enkele dagen flink 'mottig'. Toen we te horen kregen dat hij zonder die behandeling nog goed tien jaar te leven zou hebben omdat anders heel zijn lichaam stilaan ten onder zou gaan, was de keuze snel gemaakt."