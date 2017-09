Wie helpt operatie gedumpte hond te betalen?

De 3-jarige hond verblijft sinds kort in het asiel nadat hij door de politie werd teruggevonden op straat. Zijn oren zijn ontstoken, zijn vacht is dof en hij is bezaaid met kale plekken, maar de reden waarom hij waarschijnlijk werd gedumpt is dat hij een kruisbandoperatie nodig heeft. Kostprijs: 1.500 euro. In principe zou het asiel de kost kunnen achterhalen op het baasje, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het verhaal dat de Dierenbescherming kon reconstrueren, is schrijnend.

Erg lieve hond

"Casino begon zijn leven als geliefde gezinshond, maar belandde vervolgens als dekhond bij broodfokker Hezehof. Daar moest hij weer vertrekken omdat hij maar één pup voortbracht, waarop hij in twee weken tijd bij vier verschillende eigenaars belandde. We zijn nu op zoek naar de laatste, die in de Nekkerspoelstraat zou wonen. Wie kan ons helpen?", vraagt Sabine Slaets van de Dierenbescherming. Hulp is ook nodig voor de operatie, want de Dierenbescherming kan de kost onmogelijk verhalen op een toekomstig baasje. "Gevallen als deze, en zo hebben we er recent nog gehad, zijn een zware verliespost voor het asiel. Al proberen we niet te vaak om geld te vragen. Onze crowdfundingsactie voor de aanleg van een hondenweide loopt al niet zo goed." Overigens ziet de toekomst er wel goed uit voor Casino. Hij zal volledig herstellen en een baasje vinden moet ook lukken. "Ondanks al wat hij heeft meegemaakt, is het een keilieve hond." Steunen kan door een vrije donatie te storten op rekeningnummer BE05 419-7032741-75 met vermelding van 'Steun Casino'. (WVK)