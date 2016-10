Terwijl papa supportert, kan kind naar crèche

In het vernieuwde stadion van KV Mechelen is maandag De Sjotterkes opengegaan. Tijdens een week een kinderdagverblijf voor ukken uit de buurt, tijdens thuiswedstrijden van Malinwa een crèche waar voetbalsupporters hun kinderen naartoe kunnen brengen. WANNES VANSINA

Uitbater is 'Kinderopvang in je buurt' van Annick Brems, dat al tien kribbes had in Mechelen, Putte, Boortmeerbeek, Keerbergen en Bonheiden. Ze is uiterst tevreden met de elfde stek. "Onze voorlopig achttien plaatsen zitten bij de opening nagenoeg volledig vol en dat is toch wel uitzonderlijk. Is het omdat wij in KV Mechelen zitten?", vraagt Brems zich af, zelf een supporter van Malinwa. In februari opent ze een tweede gedeelte voor nog eens evenveel kindjes. Daar is nog wel plaats voor. Overigens verwijst de inrichting niet naar voetbal, het interieurthema is wel aapjes. "De kleuren geel en rood zijn net iets te hevig voor kleine kinderen", lacht ze.





Reserveren verplicht Tijdens de week is De Sjotterkes (een naam gekozen door de supporters) overigens een gewoon kinderdagverblijf, maar dat verandert tijdens thuiswedstrijden van Malinwa. Op dat ogenblik zijn kinderen tot 8 jaar van supporters welkom. "Zo kunnen de ouders die heel graag voetbal zien ook naar de match kijken zonder zich zorgen te moeten maken over hun bengels. We openen een uur voor het eerste fluitsignaal en sluiten weer een uur na het laatste. Supporters moeten wel op voorhand reserveren." Er staan bedjes zodat de kinderen kunnen slapen. Het idee voor opvang tijdens de matchen komt niet van Brems, wel van KV Mechelen zelf. Het onderstreept daarmee nogmaals een familieclub te zijn.