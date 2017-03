Slager die 80 beleggers oplichtte: "Ik ben zelf evenzeer slachtoffer"

"Ik ben helemaal geen oplichter", zei hij zelf op de zitting van gisteren. Daar kwam zijn verdediging aan het woord nadat vorige week het parket en de raadsmannen van de maar liefst meer dan tachtig slachtoffers al hadden gepleit. "Mijn bedrijf heb ik helemaal niet opgericht met de bedoeling om mensen op te lichten. Ik heb altijd geloofd dat ik het gemaakte verlies zou goed maken. Het was een vicieuze cirkel." Het bedrijfje, Key Capital, richtte hij bijna tien jaar geleden op. Hij trok beleggers aan, zou vervolgens met het geld gaan handelen in buitenlandse valuta en beloofde winstmarges tot 120 procent.

11 miljoen euro

In het begin was de dertiger actief en werd er effectief verhandeld op de beurs. Na een tijdje niet meer: "Zijn bedrijfje bleef alsnog mensen lokken en hij zou de gelden rechtstreeks naar de eigen bankrekening en die van zijn investeringsagenten overschrijven. In totaal zou hij zo meer dan tachtig beleggers voor elf miljoen euro hebben opgelicht", aldus procureur An Verhoeven.



De raadsman van de dertiger kwam gisteren mildheid vragen en legde de schuld in de schoot van een van de mede-oprichters van Key Capital. "Hij was het brein. Mijn cliënt werd gemanipuleerd door hem", zei meester Frank Scheerlinck.