Leraar (48) stuurde leerling (15) liefdesbrieven en vroeg om seks

Een leraar uit het kunstonderwijs moest zich donderdag voor de correctionele rechtbank in Mechelen verantwoorden voor belaging van een van zijn leerlingen. De destijds 48-jarige man stuurde de 15-jarige jongen liefdesbrieven en geschenkjes.

De feiten dateren van het schooljaar 2015-2016 en kwamen aan het licht toen het toenmalige vriendinnetje van de jongen enkele brieven en geschenken vond. Gedurende vier maanden stuurde de leraar van campus Lyceum van het Busleyden Atheneum tal van berichten en melodramatische brieven naar zijn leerling, waarvan een aantal met amoureuze inslag. Ook gaf hij cadeautjes als een sleutel en een slot, en een hart van speculaas. De jongen gaf nooit expliciet te kennen dat de leraar daarmee moest stoppen, maar dat wilde volgens de openbare aanklager nog niet zeggen dat de gevoelens wederzijds waren. "Er was sprake van een machtsrelatie. Het is duidelijk dat de leraar de rust van de jongere ernstig verstoorde."





Schoolvoorbeeld van belaging Volgens de advocaat van de ouders, die zich burgerlijke partij stelden, was de handelswijze van de leraar het schoolvoorbeeld van belaging. "Het had niet veel gescheeld of de man had terechtgestaan voor aanranding. Bij een knuffel stak hij zijn hand onder het T-shirt van de jongen en een keer stuurde hij zelfs een bericht met inhoud: 'Ik zou je willen zoenen, wat ik wil: seks'", zei meester Frederic Thiebaut. "Om te kotsen", vond de vader van het slachtoffer. "Mijn zoon had een achterstand, want hij was nieuw en die leraar maakte daar misbruik van."





Vertrouwensleerkracht Omwille van het blanco strafblad van de beklaagde, vorderde de aanklager een gevangenisstraf van 'maar' 10 maanden, te koppelen aan probatievoorwaarden zoals een contactverbod. De verdediging vroeg de vrijspraak omdat de leraar weliswaar een morele, maar geen juridische grens overschreed. "Hij had nooit het opzet te hinderen, te verontrusten of te kwellen", pleitte meester Kris Luyckx. Volgens de advocaat was het ook zeker geen eenrichtingsverkeer, maar was er een soort van zielsverwantschap tussen leerling en leraar, iets wat de leraar beaamde. "In september is hij naar mij toegekomen met allerlei verhalen. Ik had toen meteen de vertrouwensleerkracht moeten inschakelen." Hij deed dat niet en er groeide een vertrouwensband. "Het was als een komeet die mij op mij afkwam die ik niet kon ontwijken. Ik raakte het noorden kwijt en kon er met niemand over praten. Ik heb spijt van de fouten die ik gemaakt heb en zou door de grond kunnen zakken van schaamte voor dat 'seks'-bericht."