13-jarige richt wapen op verkoopster

Het duo drong de bakkerij binnen omstreeks 17.45 uur. Ze deden dat brutaal en met veel lawaai. "Ze kwamen binnen terwijl ik achteraan nog bezig was. Toen ik in de winkelruimte kwam, stonden ze daar. Beiden hadden ze een zelfgemaakte bivakmuts op waarvan duidelijk de ogen zelf waren uitgesneden. Meteen werd het wapen op mij gericht en riepen ze tot twee keer toe 'kassa'. Tegelijkertijd was een dader de hele tijd bezig met het wapen te laden. Ik heb niet getwijfeld en ben meteen naar mijn kassa gelopen", vertelt Laïla Yarti (35) van de bakkerij.

Op klant gebotst

"Ze haalden plots een rugzakje boven. Een zwart met een geel logo op. Ik heb de biljetten eruit gehaald en overhandigd. Ze staken het geld weg maar wilden blijkbaar nog meer." De gangsters riepen Laïla toe dat ze 'alles' moest geven. Hierop liet ze haar lege kassa zien. "Er lag enkel nog wat klein geld in. Hij heeft de kassa uit mijn handen genomen en het klein geld in de rugzak gekieperd", klinkt het nog.



Hierop sloegen de twee op de vlucht. Bij het naar buiten lopen botsten ze zelfs nog op een klant, die net de winkel wou binnen wandelen. "Ze zag meteen dat er iets mis was en is ze zelfs nog achterna gelopen. Maar zonder succes", aldus Laïla. De politiezone Mechelen-Willebroek werd erbij gehaald. Die kwam massaal ter plaatse en startte een intense zoekactie. "Korte tijd later kon op basis van de persoonsbeschrijving een man geïdentificeerd en aangehouden worden. Die verplaatste zich met een gestolen bromfiets", vertelt Lieselotte Claessens van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. "In de buurt werd in een tuinhuis het vuurwapen aangetroffen in een box die aan de gestolen bromfiets kan worden gelinkt." Het onderzoek naar de overvallers ging verder en later op de avond kon de politie een tweede verdachte identificeren en arresteren. Er werden ook huiszoekingen uitgevoerd. "Bij een verdachte werd de buit, een aanzienlijke geldsom, gerecupereerd", gaat parketwoordvoerster Claessens verder.