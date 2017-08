De harmonie van Malinwa hield zaterdagavond eerst halt aan het bezoekersvak om het clublied van Antwerp te spelen alvorens dat van KV Mechelen aan te heffen. "Het was de eerste keer dat we voorafgaandelijk aan de wedstrijd het lied van de bezoekende club speelden. Het was pakkend. Al van ver begonnen de Antwerp-supporters te applaudisseren en ze zongen ook luid mee. Heel bijzonder", zegt David Gybels van de harmonie. Doorgaans loopt de harmonie - een unicum overigens in het Belgische profvoetbal - in een boog om het bezoekende vak heen. "Omdat er in het verleden al eens met iets werd gegooid." Het initiatief kwam er nu op vraag van het Malinwa Supportersorgaan. "De harmonie van het geweldigste stamnummer heette zo het oudste stamnummer opnieuw welkom in eerste klasse. We weten nog heel goed hoe die promotie voelde", verklaart Gert Van Dyck van het Malinwa Supportersorgaan.

Redding

De geel-rode en rood-witte supportersclans hebben een band met elkaar. "Beschouw dit als een soort van dankjewel. In 2002 zamelden supporters van Antwerp geld in voor de redding van KV Mechelen." In 2015 gaven die van Mechelen de bijdrage overigens terug, met interest. De actie werd bijzonder goed onthaald door de aanhang van Antwerp. "Alleman vond dit positief", zegt voorzitter van de rood-witte supportersfederatie, Robert Vinck. "Iedereen was aan het roepen en aan het juichen en zong uit volle borst mee. Zo zou voetbal altijd moeten zijn: een feest." Dat is het niet altijd. Denk maar aan de raid die vermeende Antwerp-supporters een weekend eerder uitvoerden op een bus met supporters van Beerschot Wilrijk. "Het onderzoek loopt, maar zolang we niet met zekerheid weten dat het Antwerp supporters waren, kunnen we daar niks aan doen", reageert Vinck.



Het incident zorgde voor extra waakzaamheid bij de ordediensten. Sowieso was al een combiregeling van kracht. Dat betekent onder meer dat bezoekers verplicht waren om hun ticket op voorhand te kopen en dat ze met door de politie begeleide supportersbussen naar het stadion moesten komen. De federale politie verleende bijstand en stuurde een helikopter de lucht in. Na afloop van de wedstrijd waren er een paar akkefietjes, maar volgens politiewoordvoerder Dirk Van De Sande waren deze te verwaarlozen. "Je had natuurlijk een winnaar en een verliezer en dan wordt er soms wat naar elkaar heen en weer geroepen, maar er waren geen opstootjes of vechtpartijen."