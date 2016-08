"Waar is mijn vijver gebleven?"

De voormalige zaakvoerder van de gelijknamige immokantoren heeft in zijn tuin in de Willendriesstraat een prachtige tuin met dito vijver. Of beter: bezat. In plaats van water zit in de wat een prachtige waterpartij was alleen nog slib. Een drama voor de volgens Leysen duizenden palingen, snoeken, karpers en andere vissen die er leefden. Zij zijn allemaal dood, net als de waterplanten en lelies. Leysen vermoedt dat rioleringswerken en het bijbehorend wegpompen van het grondwater in de buurt de vijver deden leeglopen. "Het overtollige grondwater wordt in de Barebeek in de vallei overgepompt. Ik vrees dat er met de inhoud van mijn vijver hetzelfde is gebeurd."



Al in juni had hij vastgesteld dat het waterpeil van de vijver was gezakt, maar hij had nooit gedacht dat al het water zou weglopen. Leysen vraagt zich af wie de schade gaat vergoeden, al is dat niet zijn grootste zorg. "Mijn grootste zorg is niet de schade, wel het vogelbestand. Ik woon op honderd meter van Planckendael. Ooievaars, reigers en speciale eenden en ganzen komen hier broeden en eten. Rottende vis is een ideale bodem voor de botulismebacterie, die gevaarlijk is voor vogels in de buurt. Ik vraag de stad om de vijver te komen leegpompen om besmetting door het giftige water te voorkomen."



Schepen van Openbare Werken Chris Backx (N-VA) vindt het vreemd dat Leysen niet eerder melding maakte van het probleem en vermoedt dat de oorzaak ligt bij de werken door Aquafin, wat door de waterzuiveringsmaatschappij ook wordt bevestigd. "Theoretisch gezien kan onze bemaling de oorzaak zijn, maar de vijver ligt toch al een heel eind van onze werf. De kwestie zal worden onderzocht", zegt Anja De Wit van Aquafin.