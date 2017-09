"Sluit ontwerper op in psychiatrie"

Topkwaliteit

Burgemeester Bart Somers (Open Vld) reageerde later op de dag op zijn Facebookpagina en later in een persbericht in dezelfde zin. "We hebben uitdrukkelijk aan de ontwikkelaar Re-Vive gevraagd om hier te zorgen voor topkwaliteit. We gaan zelf vragen dat de Vlaamse bouwmeester ons hierin bijstaat. Re-Vive heeft een uitstekende reputatie. Zij zijn in staat om hier een architecturale meerwaarde te realiseren. Met minder zal het schepencollege ook niet tevreden zijn."



Vraag is natuurlijk waarom te gedetailleerde tekening dan getoond werd tijdens de presentatie op de infovergadering. "Het is maar een schets", klonk het zowel bij stad als ontwikkelaar. "Dit is geen voorafname op het ontwerp, waarvoor we gaan samenwerken met verschillende internationaal gerenommeerde architecten. Wij willen toparchitectuur op de volledige Zorro-site. Het poortgebouw wordt een baken aan de vest van Mechelen en moet de nieuwe toegang tot de woonwijk aan het water worden", aldus CEO van Re-Vive Nicolas Bearelle.



Overigens gaat de lopende procedure niet over de architectuur van de Zorrotoren, wel over het hele gebied tussen de Koningin Astridlaan en de Auwegemvaart. De zone van 3,6 hectare voor vervuilende industrie wordt omgezet naar een zone voor wonen, zodat eigenaar Re-Vive er 46 eengezinswoningen, 216 appartementen en 52 assistentiewoningen woningen kan bouwen. "Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met 16 oktober. Daarna worden bezwaren en adviezen besproken door de GECORO en voorgelegd aan de gemeenteraad. In februari moeten we tot een definitief ruimtelijk uitvoeringsplan komen." Pas daarna kan een bouwaanvraag worden ingediend. Op donderdag 14 september organiseert de stad om 19 uur nog een tweede infovergadering over het RUP.