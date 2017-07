Publiek stemt kuikentje blender in

Ze doen het weer, de mannen van Bata. Elk jaar is daar wel iets waarover nationaal schande gesproken wordt, en dit keer is dat het gemixte kuikentje. Elke avond rond 21.30 uur worden een kuikentje en een blender op het podium gezet. Het publiek mag stemmen over het lot van het diertje: vrijheid of blender. En bij Bata zijn ze genadeloos...

De kinderen reageren aangedaan. - Wannes Nimmegeers

De mannen van Cirq houden dit jaar 'Datakamp' in hun Willem de Beersteeg. Ze spelen 'internet in 't echt', en ontfutselen hun bezoekers schaamteloos al hun data, van relatiestatus tot code van de bankkaart.



Maar na 21 uur schakelt Datakamp een versnelling hoger, verschijnt er al eens porno op het groot scherm, en is er dus ook het spel met het kuikentje. Er wordt een kooi met een kuikentje op het podium gezet, en daarnaast een blender. Het publiek mag stemmen: vrijheid of blender, voor het pluizige gele beestje dat je dankzij een microfoontje over het hele plein hoort piepen. Je ziet het beest ook schattig zitten te wezen op het grote scherm. Stemmen kan online op datakamp.be of met het polsbandje dat elke 'premium-member' draagt.



En dan ontspinnen zich hallucinante taferelen. Mensen stemmen alsof hun eigen leven ervan afhangt. Dierenliefhebbers werpen zich op het blender-stembakje om het kuikentje te redden, boze mensen dreigen het beestje van het podium te kapen, en anderen lachen zich een breuk. Blijkbaar rekent Datakamp op de aanwezigheid van een meerderheid van halve psychopaten. En al meerdere keren werd het kuikentje inderdaad ter dood veroordeeld.