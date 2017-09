Ooit half verlamd, nu Mont Ventoux op

Ann Billiet werkt al twintig jaar in de horeca en had tot 2014 een vrij normaal leven. "Ik was al een tijdje op de sukkel, maar geen enkele dokter vond wat er scheelde", doet Ann haar verhaal. "Tot ik in 2014 plots in amper 24 uur tijd volledig verlamd geraakte aan mijn linkerkant. Na onderzoek bleek ik al jaren aan Multiple Sclerose (MS) te lijden. Ik was al vaak duizelig en moe geweest, maar ik dacht altijd dat dit door het harde werk en de stress in de horeca kwam. Maar het was al die tijd MS dat in mijn lijf zat te spoken. Ik ben toen drie maanden volledig hulpbehoevend geweest, en moest opnieuw leren stappen en normaal leren spreken. Ik heb diep gezeten, maar ik heb de moed nooit willen opgeven."



De Mont Ventoux oprijden met de fiets is sowieso al iets voor getrainde fietsers. Dat mensen met MS zich daar aan wagen, is bijzonder. "Ik ben altijd een sportieve vrouw geweest", zegt Ann. "In mijn jonge jaren heb ik altijd aan krachttraining gedaan. Toen ik in de horeca werkte was er geen tijd meer voor sport, maar dan doe je sowieso al duizenden stappen per dag. Nu heb ik mijn sport heel bewust hervat. Bij MS zijn sterke spieren echt wel belangrijk. Dankzij mijn medicatie gaat het nu best goed met mij. Ik fiets vier keer per week en ga drie keer per week gaan zwemmen. Vorige jaar heb ik al een achtste triatlon kunnen doen. Zes maanden geleden zijn we dan beginnen trainen voor de Mont Ventoux. Of het zaterdag zal lukken om de top te bereiken? Dat weet ik echt niet. Ik zit met een ontsteking op mijn linkerbeen, dus ik weet niet of het lijf helemaal mee zal willen. Maar mentaal sta ik in ieder geval zeer sterk en wil ik voor die eindmeet gaan."