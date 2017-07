Kost wildplassen straks 240 euro?

De voorbije Gentse Feesten betrapte politie een record aantal wildplassers. Dat waren er liefst 884 in totaal. In 2015 waren dat er nog 819 en in 2016 slechts 596, maar dat was een editie met een hele lage opkomst. De stad zoekt naar een oplossing.

"Globaal gezien waren er genoeg toiletten op de Gentse Feesten", zegt Feestenburgemeester Christophe Peeters. "Maar op de hele drukke dagen staan er wachtrijen zowel aan de toiletblokken als aan de plasbakken voor mannen. In de vroege uren stelt dat probleem zich duidelijk rond de Vlasmarkt. Blijkbaar zijn er dan mensen die zich toch niet meer kunnen houden terwijl ze in de rij staan en dan maar een alternatief zoeken. Zomaar de toiletblokken uitbreiden is moeilijk, omdat men ook nog de plaats moet hebben om ze te zetten, en omdat we water en afvoer moeten voorzien. Maar we moeten het toch overwegen. Het valt trouwens op dat er veel meer wildplassende vrouwen zijn. Dit jaar was liefst 13,5 procent van de betrapte wildplassers een vrouw. Misschien komt dat omdat onze toiletcontainers nu unisex zijn en mannen dus mee staan aan te schuiven bij de vrouwen", aldus Peeters.

Extra toiletcontainer

"In de loop van de Feesten hebben we een extra toiletcontainer laten overkomen van Gent Jazz. Maar nog meer toiletten vergen een extra investering. Ik heb dat er wel voor over, want de nood is er duidelijk. En de investering kan alvast deels betaald worden met de wildplasboetes. Ik denk er trouwens over na om die GAS-boetes voor wildplassen nog op te trekken, van 120 euro naar 240 euro. Dat moet wel nog voorgelegd worden aan het college."



Indien alle boetes voor wildplassen van deze Gentse Feesten effectief worden betaald, levert dat de stadskas 106.080 euro op. De meeste wildplassers werden betrapt binnen de feestenzone, 641 in totaal. De rest liet zich buiten de Feestenzone betrappen, want ook daar zijn politiepatrouilles.



(EDG/VDS)