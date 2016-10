"Twee maanden geen loon gekregen. En dan plots ontslag, via een berichtje"

Al meer dan honderd gedupeerden uit Vlaanderen hebben klacht ingediend tegen Carine B. (41) en haar dochter uit Zeebrugge, die via hun immobiliënkantoor aan grootschalige oplichting zouden gedaan hebben. Ook een ex-werkneemster uit Maldegem doet haar verhaal. "Het is ongelooflijk dat die mensen nog altijd hun gang kunnen gaan", zegt ze. WOUTER SPILLEBEEN EN SARAH VANDOORNE

Een van de slachtoffers heeft al meer dan 106 individuele klachten verzameld om die gezamenlijk in te dienen bij de onderzoeksrechter. De meeste klachten komen van aannemers en stielmannen die verbouwingswerken hebben uitgevoerd in de verschillende panden van Carine B. en haar dochter. Volgens hen werden ze nooit betaald voor die werken, op een voorschot van dertig procent na in sommige gevallen.





Geld in eigen zak Ondertussen duiken steeds meer slachtoffers op die hun klacht aan de stapel willen toevoegen. Zo zou de vermeende oplichtster ook voorschotten voor de verkoop van panden in haar eigen zak gestoken hebben. "We wilden ons appartement in Zeebrugge verkopen via het immobiliënkantoor, maar hebben daarbij een enorm verlies geleden", vertelt een vrouw uit de Gentse regio. "Toen de koper in december 2015 het voorschot van 35.000 euro had betaald, kwam dat geld niet op de rekening van de notaris terecht. We hebben daarop geprobeerd contact op te nemen met het kantoor, maar in januari kregen we nog altijd de voicemail te horen."



Uiteindelijk heeft de vrouw een advocaat aangesproken en de kopers opgezocht. "De kopers konden bewijzen dat ze het geld hadden gestort, dus het werd ons duidelijk dat de vrouw van het immobiliënkantoor het geld in haar eigen zak had gestoken. Ik ben dan met de kopers tot een akkoord gekomen om het verlies onder ons te verdelen en door te gaan met de verkoop. We stappen niet alleen naar de rechter omdat zoiets duur is en lang kan aanslepen, maar samen met andere slachtoffers willen we wel een zaak aanspannen."





Ontslag A.I. uit Maldegem heeft eind 2014 en begin 2015 twee maanden voor het immobiliënkantoor gewerkt, maar heeft daar nog altijd geen cent voor ontvangen. Ze beaamt bovendien dat de zaken er niet altijd op rolletjes liepen. "Ik had snel door dat de zaakvoerster veel loog, maar ik bleef werken in de hoop dat ik toch wat geld zou krijgen. Na twee maanden werd ik echter plots ontslagen, zogezegd omdat klanten geklaagd hadden dat ik eruit zag als een dief. Ik kreeg mijn ontslag bovendien via een berichtje, dat ik dan nog niet eens gelezen had toen ik op het werk aankwam", zucht A.I.





Geen loonbrief "In die twee maanden heb ik heel wat gezien. Een schilder zat eens uren in het kantoor om zijn geld te eisen, maar Carine negeerde hem gewoon. Toen hij dorst kreeg en even om een flesje water ging in zijn wagen, sloot ze hem buiten. Ze zei ook ongelooflijke dingen tegen ons en tegen de klanten. Ik vraag me af hoe het kan dat die twee nog klanten hadden."



A. stapte na het ontslag naar de rechter om haar loon te eisen. "Nu ze failliet zijn, zal het geld waarschijnlijk niet meer van hen komen, maar van de regering. Jammer genoeg is er voor die tweede maand niet eens een loonbrief opgesteld en heb ik geen C4 gekregen. Ik zal dus enkel van de eerste maand nog iets kunnen ontvangen, als ik al iets krijg."