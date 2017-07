"Enkel worst en ribbetjes op de grill? Die tijd is voorbij"

De temperaturen zijn optimaal , de barbecues afgestoft en menig griller verleidt dezer dagen zijn buren met de geur van vuur-kruiden. Chef Peter De Clercq (47) uit Maldegem was een van de eersten die onze nationale zomertraditie op de kaart zette. Hij wordt binnenkort het gezicht van een nieuwe kookwedstrijd op Vier. "Ik wil mijn ervaring doorgeven aan de kandidaten en kijkers." JOERI SEYMORTIER

Peter is heer en meester van restaurant Elckerlijc, schreef al zeventien kookboeken voor 'openluchtchefs' en is volgend jaar op Vier ook één van de gastheren in de nieuwe kookwedstrijd Grillmasters.





De barbecue heeft ook anno 2017

nog niet aan populariteit ingeboet? "Integendeel. Het is gewoon heel erg plezant om op een zomeravond met vrienden rond het vuur te staan, een glaasje te drinken en te genieten van het koken. Dankzij de media en de vele boeken durven mensen de jongste jaren ook meer. De tijd dat er enkel worstjes en een ribstuk op de grill gelegd werden, is voorbij. De gewone man durft nu ook al eens te experimenteren achter de barbecue."





Maar voor een wereldkampioen barbecue

is het niets nieuws, natuurlijk.

Doet die titel je nog iets? "Dat is geleden van 2003 en eigenlijk praat ik daar zelfs nooit over. Maar iedereen blijft die titel wel achter mijn naam plakken, ook al heb ik ondertussen andere dingen gedaan waar ik veel trotser op ben. De New York Times plaatste Elckerlijc onlangs in de top drie van beste grillrestaurants ter wereld, maar daar praat niemand over. Terwijl ik dat wel veel belangrijker vind dan die titel uit 2003."





Vanwaar die voorliefde voor vlees? "Ik heb voor beenhouwer gestudeerd, dus dat zat er al langer in. Maar barbecue is echt wel veel meer dan vlees, hoor. Deze zomer ben ik in Elckerlijc zeer trots op de gegrilde paling. De combinatie van die typische palingsmaak met die van houtskool is subliem. We mogen trouwens wel een echt vleesrestaurant genoemd worden, maar ook groenten en kruiden staan centraal in onze keuken. We kweken ook alles zelf op onze Elckerlijc-Farm. En ook dat zat er altijd al in, want als kleine jongen mocht ik helpen in de moestuin van mijn grootvader."





Stoort het je niet dat grillen in de gastronomie nog altijd ondergewaardeerd wordt? "Absoluut! Onze borden zijn schilderijtjes. Zowat alle groenten en kruiden komen uit de eigen tuin, en we roken en pekelen alles zelf. De creativiteit spat echt uit onze keuken, maar we zullen nooit in de categorie van de sterrenrestaurants geplaatst worden. Pas op: ik wil absoluut geen ster in die eetgidsen. Mijn klanten zijn mijn sterren, en zij weten wel te waarderen wat mijn team hier elke dag doet. Is dat niet het allerbelangrijkste?"





Stel dat ik het aandurf om je morgen uit te nodigen voor een barbecue. Wat leg ik er op? "Als ik ergens uitgenodigd word voor een barbecue, dan moet ik bijna altijd zelf achter barbecue of grill staan. (lacht) Voor mij mag je het gerust simpel houden: een stukje kwaliteitsrundsvlees smaakt nog altijd het best. Afgelopen woensdag zat ik met vrienden op het strand, en 's avonds hebben we bij hen 'op den bots' nog de barbecue aangestoken. Gewoon wat sla en tomaat uit de koelkast gehaald en een lekker stukje vlees klaargemaakt. Meer moet dat niet zijn om er een topavond van te maken."





Iets anders: binnenkort word jij een

van de gezichten van Grillmasters op Vier. "Inderdaad. De opnames zijn net gestart en ik amuseer mij rot. Grillmasters scoort goed in het buitenland en zal komend voorjaar ook bij ons leuke televisie opleveren. Ik ben blij dat ik eens niet zelf moet koken, maar samen met collega Seppe Nobels van 'Graanmarkt 13' de kandidaten mag coachen en sturen. Na dertig jaar kan ik mijn ervaring zo doorgeven aan de deelnemers en kijkers."





Is het publiek die programma's nog niet beu? "Grillmasters wordt meer dan een kookprogramma. Het is een leuke wedstrijd tussen duo's die willen scoren achter de grill. Als kijker ben je geboeid door zowel de wedstrijd als de karakters, en ondertussen pik je ook nog heel wat leuke barbecuetips mee. Zelf kijk ik zelden naar kookprogramma's. Er zit enorm veel 'brol' tussen en dat doet het genre echt geen goed."





Televisie maken en een restaurant runnen. Valt dat te combineren? "Ik sta er in Elckerlijc niet alleen voor. Mijn dochters Axelle (22) en Naomie (23) zijn mee in de zaak gestapt, terwijl mijn schoonzoon Stevin me achter de grill vervangt wanneer ik er niet ben. Elckerlijc is een team en dat team staat er elke dag. Het moet echt niet meer altijd rond 'papa Peter' draaien. De nieuwe generatie heeft de touwtjes ondertussen goed in handen en daar ben ik blij mee - ook al laat ik Elckerlijc natuurlijk niet los."