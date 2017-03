Weg zonlicht, weg uitzicht

Waar de bewoners van enkele woningen in de Koning Boudewijnlaan in Machelen zo voor gevreesd hadden, is werkelijkheid geworden. Door de plaatsing van zeven meter hoge geluidsschermen op amper drie meter van hun tuinen zijn ze hun uitzicht kwijt en krijgen ze ook amper zonlicht te zien. De bewoners hadden op glazen wanden gehoopt, maar dat voorstel werd niet weerhouden door Wegen en Verkeer. ROBBY DIERICKX

Aan de andere kant van de geluidsmuur ligt de oprit naar de E19. - Lukas Stallaerts Genieten van het zonnetje en het uitzicht: het zit er voor de bewoners van enkele woningen in de Koning Boudewijnlaan in Machelen niet meer in. Onlangs plaatste het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) geluidsschermen tot zeven meter hoog en dat amper enkele meters achter de tuinen. De schermen kwamen er omdat AWV een nieuw op- en afrittencomplex tussen de Brusselse ring, de E19 en de Woluwelaan aan het bouwen is en het vele verkeer voor de nodige geluidshinder in de buurt zou zorgen.





Donker "Maar nu is alle gezelligheid van onze tuin in één klap weg", zucht Martine Vinck, die al 37 jaar in haar woning in de Koning Boudewijnlaan woont. "Maar ook in de woning zelf zorgt dit voor problemen. Omdat ik minder zonlicht binnen krijg, is het een hele dag donker. Daarom heb ik beslist om de hele woonkamer te vernieuwen. Het donkere, houten plafond wordt vervangen door een vals plafond dat volledig wit zal zijn. De muren krijgen ook een lichter kleurtje, zodat het hier toch wat minder donker is. Het zijn werken die ik eigenlijk niet gepland had, maar die absoluut nodig zijn door de plaatsing van de geluidsschermen. Ook mijn buurman ondervindt bijzonder veel hinder. Hij blaast dit jaar 84 kaarsjes uit en zit een hele dag binnen. Vroeger genoot hij van het uitzicht op de vogels, de treinen en de opstijgende vliegtuigen. De wanden hebben echter zijn enige bezigheid afgenomen."





Alternatieven voorgesteld In oktober al wisten de bewoners wat hen te wachten stond toen de zeven meter hoge palen van de geluidswanden vlak achter hun tuinen geplaatst werden. In de hoop Wegen en Verkeer toch nog op andere gedachten te brengen, stuurde één van de omwonenden een brief naar AWV. Daarin vroegen de bewoners om de geluidsschermen minder hoog te maken of - indien die eerste optie niet mogelijk was - voor glazen wanden te kiezen. "Op die manier zijn we het zonlicht niet kwijt en hebben we niet het gevoel dat we opgesloten zitten in onze eigen tuin."