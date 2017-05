Vrouw (37) sterft in slaap op Tenerife

Voor de familie en vrienden van Els Bolsens is het moeilijk te vatten wat er afgelopen weekend is gebeurd op het idyllische eiland Tenerife. "Het is zo onverwacht", vertelt Maria, mede-uitbaatster van Tapata. "Enkele uren daarvoor waren we nog aan het feesten en aan het dansen op onze maandelijkse BBQ en nu is ze er niet meer."



Hoewel Els en Nico zondagnacht getroffen werden door het noodlot, begon hun verhaal op Tenerife erg mooi. In 2010 ging het koppel voor de eerste keer samen naar het eiland en ze werden er al snel verliefd op de omgeving. Els en Nico besloten om een appartement te kopen in Médano, zodat ze zo vaak als ze wilden terug konden gaan naar dat ene plekje dat hun hart had veroverd.



Het bleef niet enkel bij een appartement. Els en Nico zagen het groter en al snel begonnen de tortelduifjes een plan uit te dokteren om naar Tenerife te verhuizen en een restaurant te openen. Pas in 2013 werd het plan concreter. Els en Nico stapten op 25 mei 2013 in het huwelijksbootje en gingen op huwelijksreis naar - hoe kan het ook anders - hun geliefde Tenerife.