Trio uit Maasmechelen in finale 'Meest verleidelijke man van Vlaanderen'

"Laat je seksuele geaardheid nooit je doel in de weg staan"

Kosta Glavaris: "Ik heb veel energie gestoken in mijn campagne". - Foto Borgerhoff

Kosta Glavaris uit Maasmechelen hoopt de Meest Verleidelijke man van Vlaanderen te worden. De 39-jarige restaurantuitbater staat in de finale van de Flairwedstrijd en zou de titel als een persoonlijke overwinning zien. "Je leeftijd of je geaardheid mag nooit in de weg staan van je persoonlijke doelen", zegt Glavaris, die in één keer met de wereld wil delen dat hij op mannen valt.

Vijfduizend stemmen. Zoveel had de 39-jarige Kosta Glavaris nodig om bijna alle concurrentie naar huis te spelen en zo een finaleplaats in De Meest Verleidelijke Man van Vlaanderen te bemachtigen. Samen met elf andere finalisten wacht hij nu in spanning het verdict van de jury af, dat vrijdag zal vallen. "Ik heb inderdaad veel energie gestoken in de campagne om zoveel mogelijke stemmers achter mijn naam te krijgen", vertelt Glavaris. "Dat heeft blijkbaar resultaat gehad, want ik haalde ongeveer 2.000 stemmen meer dan de eerstevolgende finalist. Of de jury daar ook rekening mee zal houden, weet ik natuurlijk niet."





Respectvol

In tegenstelling tot veel andere kandidaten schreef Kosta zich wél zelf in. De man is volgens veel van zijn vrienden een respectvolle verleider. Clichés zijn niet voor hem weggelegd en net verrassend uit de hoek komen is zijn tactiek. Hij neemt de titel dan ook serieus en ziet die, als het zo ver komt, zelfs als een persoonlijke overwinning. "Ik ben één van de oudere kandidaten, maar leeftijd mag geen rol spelen in het behalen van je doelen. Ook een man met een andere geaardheid kan een goede verleider zijn. We zijn allemaal mensen, daar hoor je geen stempel op te plakken."





Zwarte sneeuw

Glavaris is als restaurantuitbater gekend in Maasmechelen en omstreken. De afgelopen twee jaar zag hij naar eigen zeggen zwarte sneeuw. "Ik heb mijn restaurant letterlijk in rook zien opgaan. Dat ben ik nog maar net te boven gekomen. Maar intussen wist ik ook dat ik mijn geaardheid niet langer kon wegsteken. Mensen die mij heel goed kennen, hadden wel vermoedens. Sommigen vroegen mij dat ook al eens, maar het bleef een gevoelig item. Tegen mijn vader heb ik het zelfs pas vorig jaar durven zeggen. Ik heb diep gezeten en me vaak slecht gevoeld, maar we zijn tenslotte ook mensen van vlees en bloed."



Glavaris vreest dat hij door zijn outing nu ook kritiek kan krijgen, maar die wil hij van zich af laten glijden. "Er zijn genoeg mensen die in hetzelfde schuitje als mij zaten. Wel, voor hen wil ik een voorbeeld zijn. Ga je dromen achterna, en laat je geaardheid geen obstakel zijn."





Spanje

De uiteindelijke winnaar wint een reis voor twee personen naar Zuid-Spanje, een fotoshoot in Flair, 250 euro shoptegoed bij Pabo en komt op de cover te staan van de officiële wedstrijdkalender.