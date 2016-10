Rania begraven, echtgenoot vecht nog voor zijn leven

Familie en vrienden hebben gisteren afscheid genomen van de 21-jarige Rania Tilmidi. De Maasmechelse verongelukte zaterdagnacht in Diepenbeek toen ze met vrienden op weg was naar de Versuz. Haar echtgenoot ligt nog steeds in coma. "Maar er is hoop", zegt zijn familie. MARCO MARIOTTI

Federico Amella (21) ligt nog steeds in coma na het ongeval van zaterdagnacht. Voor Rania Tilmidi (21) kwam alle hulp te laat. - rv Vrienden en familie namen gisteren afscheid van de 21-jarige Rania Tilmidi bij de Marokkaanse moskee in Sledderlo. De jonge vrouw kwam om het leven na een vreselijk verkeersongeval op de Boudewijnlaan in Diepenbeek. Honderden mensen woonden de emotionele viering bij. Haar lichaam werd na de ceremonie in Genk begraven. Rania's echtgenoot, Federico Amella (21), zat naast haar tijdens de crash. Het koppeltje was nog maar pas getrouwd, in mei gaven ze elkaar het jawoord. Frederico liep een breuk in de nekwervels op en zijn hersenen raakten ernstig beschadigd.





Niet hersendood "Maar we geven de hoop niet op", klinkt het bij familie. "Ook de dokters zijn iets positiever, maar ze blijven realistisch. Zijn toestand is natuurlijk nog altijd zorgwekkend. Maar hij is zeker niet hersendood. Er is inderdaad druk op zijn hersenen, maar de zwelling is weg. Het vocht in zijn hersenen en longen is ook verwijderd. Zijn maag reageert zelfs goed."





Stap per stap Dokters zijn non-stop met de twintiger bezig, en doen al het mogelijke om zijn toestand te stabiliseren. Ze laten hem onder meer muziek horen en doen meerdere tests om zijn reacties te meten. "Hij reageert daar ook op, maar ze zien wel nog vertraging in zijn hersenen. Het is afwachten. De artsen benadrukken dat we nuchter moeten blijven. Zijn toestand kan elk moment omslaan. Maar we mogen en moeten zelfs hoop koesteren. Aan opgeven denken we niet. Elke kleine stap vooruit is er een stap in de goede richting."



Bestuurder Silvio Lino (25) is intussen uit zijn kunstmatige coma ontwaakt. Zijn toestand is stabiel. "We zijn heel veel bij hem, maar steunen ook de andere familieleden van de slachtoffers. Dit is voor iedereen ontzettend zwaar", zegt de familie.