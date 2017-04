Genoeg 'gescheurd', tijd om iets op te bouwen

Eigen kledinglijn en Youtube-kanaal voor Karim

Verleider Karim heeft sinds de afloop van Temptation Island ook niet stilgezeten: hij begon een YouTube- kanaal en lanceerde een eigen kledinglijn. - Borgerhoff

Sinds zijn deelname aan Temptation Island gaat het hard voor Karim Leone. De Maasmechelaar begon een eigen Youtube-kanaal en haalde in twaalf uur tijd maar liefst 2.500 volgers binnen.

"En dan staat er zelfs nog geen enkele video op", lacht hij. "Maar die komt er heel snel aan. De bedoeling is dat ik mijn avonturen met de wereld zal delen, mogelijk ook in het buitenland.





Triple V

Er staan allerlei dingen in de steigers. Zo lanceerde ik ook mijn nieuwe kledinglijn genaamd Triple V, dat staa voor veni, vidi, vici. Het slaat een beetje op mijn levensloop. Ik heb al heel wat dingen beleefd, maar uiteindelijk overwon ik het allemaal."



Aan een nieuwe vriendin denkt Leone nog lang niet. "Daar heb ik nu letterlijk de tijd niet voor. Ik word gecontacteerd door modellenbureau's, focus me ook op mijn DJ-gebeuren en breng dan ook nog eens heel wat tijd door in het fitnesscentrum." Ook Karim kreeg veel lof van mensen door zijn manier van omgaan met de dames op het eiland. "Mensen spreken me aan, feliciteren me. Geweldig eigenlijk."



Over zijn escapade met Jolien is hij duidelijk. "Ze blokkeerde me, en wilde niets meer met me te maken hebben. Intussen is dat wat bekoeld. Maar het is nu eenmaal gebeurd ja, we hebben daar seks gehad." (MMM)