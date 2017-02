10.000 euro buit in 1 minuut

De mannen die vorige maandag in Riemst een gokkantoor overvielen, sloegen diezelfde avond ook toe in Maasmechelen. Ze gingen op exact dezelfde wijze te werk en maakten in totaal bijna 10.000 euro buit in nog geen minuut tijd. "We proberen nu zo weinig mogelijk cash in de zaak te hebben", zegt het personeel van Betcenter in Eisden.

De overval in Riemst vorige week maandag kreeg diezelfde avond nog een vervolg in Eisden bij Maasmechelen. Dat nieuws raakte gisteren nog maar bekend. Terwijl de politie in Riemst opgetrommeld werd voor een overval aan de Maastrichtersteenweg bij gokkantoor Bonne Chance, sloegen de twee daders op de vlucht richting Maastricht. Het onderzoek ging op volle toeren, maar niemand die toen wist dat het duo onderweg was naar Eisden om een tweede overval te plegen. Rond 22.45 uur stopte het voertuig op de parking van de vroegere kebabzaak Lalezar. Daar stapte het duo uit, deed de maskers op en wandelde de zaak binnen.

In het Frans

"Mijn collega was toen aanwezig", vertelt een medewerker. "Hij werd samen met een andere aanwezige onder schot gehouden. Hij deed nog een gebaar dat ze op de grond moesten gaan liggen." De daders vroegen in het Frans naar de kassa, wat kan betekenen dat het om mannen uit het Luikse gaat. Net zoals in Riemst gingen de mannen op gelijkaardige wijze te werk. De langere slanke man wandelde achter de balie en haalde heel rustig de lade uit de kassa en vertrok. Intussen hield zijn struisere kompaan een oog in het zeil en richtte hij het geweer op de man achter de kassa. Ook hier vertrokken ze binnen de 30 seconden weer naar buiten en liepen richting hun wagen. Op de beelden is duidelijk te zien hoe de smallere persoon zélf achter het stuur kruipt en met zijn kompaan richting Dilsen-Stokkem vlucht.



In totaal maakten de daders samen in nog geen minuut tijd zo'n 10.000 euro cash buit. In Eisden nemen ze maatregelen. "We proberen hier zoveel mogelijk cash op tijd weg te brengen om gelijkaardige feiten te vermijden. We hadden hier nochtans security aanwezig, maar die man is niet gewapend. Wat begin je als er twee geweren op je gericht staan? Ook de deur sluit ik nu eerder, en enkel de klanten die ik herken op de camera laat ik nog binnen." Bij gokkantoren in andere provincies wordt steeds vaker gewerkt met schuifloketten achter beveiligd en kogelwerend glas.