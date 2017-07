"Zeg gewoon waar Elke Wevers ligt"

"Zeg gewoon waar Elke ligt, als je toch echt begaan bent met haar ouders." Dat zegt Ben Zuidema (80), de privédetective die zich op de verdwijningszaak van Elke Wevers heeft gestort. De man richt zich via onze krant aan een verdachte die hij al langer op het spoor is. Hij wil zo een einde maken aan het leed van de ouders. MARCO MARIOTTI

Elke Wevers. - BELGA "Hij leek een doodgewone loodgieter en vader van twee kinderen, de toenmalige buurman van Elke Wevers. Maar het is een gestoorde psychopaat die ontzettend veel liegt en kickt op andermans leed." Ben Zuidema meent zo goed als zeker te weten wie verantwoordelijk is voor de verdwijning en de moord op Elke Wevers in december 2010. Volgens hem gaat het nog steeds om de voormalige buurman van Elke, die in de periode van haar verdwijning aan het werk was in een kasteel in Meaux, in de omgeving van Parijs. Het waren kennissen van de verdachte die naar Zuidema stapten en zijn vreemd gedrag in die periode in vraag stelden. Een pak getuigen volgden, en Zuidema mocht zelfs op gesprek bij de onderszoeksrechter.





Leugendetector De Nederlander is intussen zodanig overtuigd van zijn gelijk, dat hij via onze krant een oproep doet gericht aan de verdachte om het leed van de ouders hier en nu te beëindigen. "Vertel het nu toch gewoon man. Zeg ons waar ze ligt", zucht hij. "Hij weet dat we hem op de hielen zitten. Een test met de leugendetector op vraag van de onderzoeksrechter heeft hij geweigerd, als enige van alle ondervraagden. Doe het toch gewoon, indien negatief, kunnen we hem van de lijst schrappen als potentiële verdachte en dan bleken we fout te zijn. Anderzijds verklaarde hij aan de speurders dat hij enorm begaan is met het leed van de ouders van Elke. Wel, ga het ze dan zelf vertellen, als je het toch niet gedaan hebt. Hij woont vlakbij."





Andere slachtoffers Volgens Zuidema stapelen de aanwijzigingen zich alleen maar op. "We hebben de afgelopen maanden maar liefst zeven vrouwen uit het Maasland en omstreken over de vloer gehad, die verklaarden te zijn aangerand of verkracht door de verdachte. Ook van feiten na haar verdwijning." Eén dame verklaarde hoe de verdachte werken uitvoerde bij haar thuis, en erop aandrong om met haar te mogen slapen. Toen ze hem de deur wees, werd hij agressief en wekte hij medelijden op.



"Met al die verklaringen zal ik weer naar de onderzoeksrechter stappen." Nog volgens de tachtiger, vertelt de verdachte de ene leugen na de andere. "Tijdens de werken in dat kasteel vroeg hij zijn collega's om niet in de omgeving van het domein te gaan wandelen. Dat mocht zogezegd niet van de kasteeleigenaar, maar dat blijkt nonsens. Hijzelf ontkent nu dat ooit te hebben gezegd. Waarom mochten zijn collega's niet rondom het domein wandelen?" Ook verklaarde hij aan speurders dat hij op weg naar Parijs in die periode steeds de tolwegen nam. Maar mensen uit zijn omgeving verklaarden dan weer dat hij in de periode van Elke's verdwijning 200 kilometer omreed via de gewone wegen. Zuidema wil weten waarom.