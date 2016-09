Hier wonen 400 krekels (en voorlopig klaagt niemand)

Het ideale vakantiegevoel ervaar je op het terras van De Vagant in het centrum van Maaseik. Uitbater Philippe Van Cauwelaert (66) zette honderden krekels uit die voor de zomerse vakantiesfeer uit het zuiden moeten zorgen. "Ik kan dat geluid ook via de boxen opzetten, maar dit is toch veel gezelliger", lacht de zestiger.

Vergeet de Provence of Zuid-Europa. Voor dé zomerbeleving op café kan je deze zomer terecht in De Vagant aan de Kleine Kerkstraat in Maaseik. Elke lente en zomer tovert Van Cauwelaert zijn terras aan de achterzijde van zijn café om tot een bloementuin uit het zuiden. "Een mooie terrastuin had ik al, maar ik wilde nog iets extra, dus kwam ik op het idee om krekels uit te zetten", lacht Cauwelaert.



"In de zomerperiode, zodra het echt warm genoeg wordt, koop ik mij een heel aantal doosjes met tientallen krekels in. Eigenlijk dienen die beestjes dan om aan de reptielen voeren. Ik kap ze dan gewoon tussen de planten op het terras, zo'n 400 stuks. Intussen is het een gevestigde waarde."



De klanten reageren al jaren positief op het initiatief, en wanen zich naar eigen zeggen ècht op een vakantiebestemming.