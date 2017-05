"Nieuwe verklaringen wijzen naar één verdachte"

Over een effectieve doorbraak wil Zuidema het nog niet hebben, maar de 80-jarige detective - met meer dan zestig jaar ervaring - zit naar eigen zeggen op het juiste spoor. Sinds enkele maanden stapten er plots nieuwe getuigen naar de detective. "Ze wezen allen in de richting van één specifieke persoon uit de zeer nabije omgeving van Elke Wevers", vertelt hij. "Die persoon was in die periode aan het werk in een kasteel op 45km van Parijs. Hij was daar met nog enkele mensen uit het Maasland."

Opgravingen

Met alle nieuwe info stelde Zuidema een dossier op dat hij overhandigde aan onderzoeksrechter Raskin. Die was volgens Zuidema zelf verwonderd met de nieuwe informatie en vroeg aan de speurders 'waarom hij die info zelf nog niet had'. De getuigen gingen intussen ook al op gesprek bij de onderzoeksrechter.



"Ondanks de fouten die er gemaakt zijn in het verleden, wil ik niet teveel kritiek uiten naar de speuders. Hun dossier is één meter dik, massa's mensen werden verhoord." Zolang Raskin en zijn team concrete samenwerking blijft weigeren, wil Zuidema op eigen houtje verder zoeken.



"Ik werd in het verleden nog al door Belgische speurders gecontacteerd om zaken te helpen oplossen, maar hier wil dat blijkbaar niet lukken. Indien nodig starten we zelf zoekacties of opgravingen in de omgeving. Ik ben er al heen geweest met de papa van Elke en we hebben er tal van mensen gesproken."



Bij het parket willen ze geen informatie kwijt in het belang van het onderzoek. De piste van ex-buurman Ulrich K. die enkele weken na de verdwijning van Elke in 2010 plots verhuisde naar Lapland, blijkt voorlopig op niets te eindigen. Ulrich K. zit er opgesloten in een psychiatrische instelling nadat hij in november 2012 een 81-jarige man met 31 bijlslagen vermoord had. Niemand van de speurders in Lapland of Limburg die destijds een link legde, tot in 2015 een familielid van K. de speurders tipte.