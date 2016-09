Scoutsleider (22) meegesleurd door lichte vrachtwagen

In Lubbeek is gisterochtend een scoutsleider zwaargewond geraakt bij een aanrijding na een fuif. De 22-jarige jongeman uit Kessel-Lo (Leuven) werd meegesleurd door een lichte vrachtwagen en verkeerde zelfs even in levensgevaar. De aanrijdende bestuurder had te veel gedronken. Een bevriende scoutsleider raakte lichtgewond.

SVEN PONSAERTS