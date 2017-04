"Hij ging ons het hoofd inslaan, onze botten kraken"

De opruiende taal in de sms-berichten liet weinig aan de verbeelding over. Fernand B. haalde naar eigen zeggen inspiratie uit het boek 'Ellendelingen voor galg en rad', een middeleeuws geschiedenisboek over vermogenscriminaliteit. Opvallend: de auteur ervan is ook een zekere Fernand. Ook bij Fernand uit Lubbeek draaide het allemaal om het vermogen dat hij had geërfd en het onrecht dat hem werd aangedaan. Het zinde de man niet dat hij op het perceel grond een activeringsheffing van enkele duizenden euro's per jaar moest betalen. "Een bedrag dat ik niet kan betalen", verklaarde hij voor de rechter. Hij probeerde via verschillende procedures nog een vrijstelling te krijgen maar ving altijd bot. Toen hij daarop een advocaat inschakelde en opnieuw moest betalen, werd het de zestiger allemaal te veel. Hij besloot de plaatselijke politici, zoals waarnemend burgemeester Tania Roskams (52), eens goed zijn gedacht te zeggen in niet mis te verstane taal.



"Ik kan het zelfs niet over mijn lippen krijgen. Ofwel ging hij ons het hoofd inslaan, of onze botten kraken. Als het over mijn dochter ging, had het zelfs een seksueel tintje", reageert Roskams. Ook staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken, partijgenoot van Roskams en titelvoerend burgemeester in Lubbeek was het voorwerp van doodsbedreigingen in de berichten. "Hij zou hem martelen en werd de 'snotaap' en 'bokserke van 106' genoemd, refererend aan zijn adres.