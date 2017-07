Slogan 'Helaas Joke hielp mij niet' siert serres

Gaëtan Regniers

De smeekbede van Christof Van Hulle van boomkwekerij Sylma blijft zonder resultaat. Enkele weken geleden kalkte hij op zijn serres langs de N9 de boodschap 'Joke help mij aub'. De tuinbouwer riep de hulp in van minister Joke Schauvliege (CD&V) om de serres om te vormen tot opslagruimte. Nu heeft hij die boodschap alweer aangepast. 'Helaas Joke hielp mij niet', staat er in metershoge letters te lezen. "Joke Schauvliege heeft me niet willen helpen, ik heb dan ook de tekst op mijn serre aangepast. De gemeente heeft mijn vergunning geweigerd omdat er een negatief advies kwam van het ministerie van Landbouw", zegt hij. Het departement benadrukt dat een serre geen gebouw is, maar een tijdelijke constructie die eigenlijk bedoeld is voor de teelt van planten. Andere adviezen waren dan weer wel positief, maar de tuinbouwer mag zijn serres dus niet omvormen. Van Hulle is het daar niet mee eens en diende prompt klacht in bij de politie tegen de secretaris-generaal van het ministerie van Landbouw." De antwoorden die ik van zijn dienst krijg zijn naast de kwestie, hun houding is ook niet constructief." Minister Schauvliege liet eerder al weten dat ze zich niet in de discussie zou mengen. "De minister komt niet tussen in de adviesverlening door het departement Landbouw en Visserij." Het hele dispuut is het gevolg van de crisis die de sector doormaakt. "We kampen al een vijftal jaar met een dalende omzet door concurrentie uit lageloonlanden. Daarom wil mijn serres omvormen tot opslagruimte." (GRG)