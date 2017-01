"In de eerste plaats blijf ik deejay"

De bal ging aan het rollen toen Otto-Jan Ham de dj opbelde om een keer een test te komen doen. "Ik ken hem natuurlijk nog van StuBru. Toen ik er begon, had Otto-Jan daar ook nog een programma", zegt Faisal. "Onze programma's vielen dan wel op verschillende tijdstippen, maar we kwamen elkaar zo nu en dan tegen in de wandelgangen. Het klikte tussen ons en we apprecieerden elkaars gevoel voor humor. Ik kijk zelf graag naar De Ideale Wereld en de test zelf verliep heel vlot." Voor de benjamin van de bende is het zijn grote televisiedebuut. "Ik ben wel al eens ooit te gast geweest in programma's en ben hier en daar al verschenen. Zo mocht ik het wel eens komen uitleggen in praatprogramma's als Van Gils & Gasten. Maar dit is de eerste keer dat het groot wordt aangekondigd en ik effectief meewerk aan een programma." Begrijp de 25-jarige Faisal nu niet verkeerd. Hij zal zijn andere projecten niet laten vallen voor de televisie. "Mijn ding is en blijft toch vooral muziek en radio, dat zijn echt passies. Maar ik heb deze kans toegeworpen gekregen en het programma ligt me. Nochtans had ik ook al andere aanbiedingen gekregen, maar daar heb ik vriendelijk voor bedankt. Ik wil echt mezelf kunnen zijn en mijn ding kunnen doen. Mogelijk volgt er in de toekomst wel een ander project op televisie, maar ik word niet de nieuwe Showbizz Bart. In de eerste plaats ben en blijf ik deejay!"

Allochtoon

De Ideale Wereld zou De Ideale Wereld niet zijn als er geen opvallend filmpje zou worden gemaakt waarin het nieuwe seizoen wordt aangekondigd. Geen regenboogjurkjes van K3 dit keer, maar wel een parodie op 'The Sound of Music'. Bij muzieknoot 'fa' wordt gezongen "Fa, Faisal de allochtoon", waarop die reageert met: "Ahja, voor de quota". Een fantasietje dat hij zelf mee bedacht heeft tijdens de brainstormsessie. Faisals ouders komen immers uit Marokko. "Het is om te lachen hoor. Ken je de film '8 Mile'? Daarin breekt Eminem zichzelf op het einde helemaal af en de andere weet niet meer wat gezegd. Hij staat erbij met zijn mond vol tanden. Dat gevoel heb ik nu ook. Als ik zelf al uitpak met die quote, dan vallen alle mogelijke kritische reacties daarop in het niets", merkt hij pienter op.



Voor de in Lommel opgegroeide deejay gaat het in elk geval snel. In enkele jaren tijd groeide hij uit van winnaar van de Limburgse deejay-wedstrijd DJ-Mania tot jinglemaker bij de VRT-radio's. Vorig jaar werd hij op de Red Bull Elektropedia Awards verkozen tot beste Belgische dj en nu is er dus ook een plaatsje in het populaire programma van Woestijnvis. Intussen is Faisal ook verhuisd van Lommel naar Antwerpen. "Maar ik kom nog wekelijks in mijn 'hometown' hoor", verwijst de jongeman naar Lommel.



"Mijn ouders en mijn 12-jarige broertje wonen daar nog en krijgen wekelijks een bezoekje. Dan gaan we bijvoorbeeld eens samen eten. Het Lommelse zit er bij mij zeker nog goed in", concludeert de 'rising star'. Vanavond kan u hem om 22.10 uur aan het werk zien op Canvas.