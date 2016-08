"Wij worden behandeld als criminelen"

Het ongenoegen van de Authentics was de voorbije weken al te merken op de tribunes van het Daknamstadion. Tijdens de thuiswedstrijd tegen KRC Genk waren de leden verkleed in gevangeniskledij en ontrolden ze een spandoek met het opschrift 'Passion is not a crime'. Afgelopen weekend bleef het tijdens de wedstrijd tegen Moeskroen dan weer muisstil in het sfeervak, als protest tegen het bestuur van de club. De sfeergroep Authentics of kortweg ATCS werd vijf jaar geleden opgericht toen de spionkop verhuisde naar vak 2. Met vlaggen, spandoeken en gezangen zorgden ze voor meer sfeer in het Daknamstadion. "Maar de afgelopen twee jaar voelen we ons het slachtoffer van repressie, bureaucratie en regelneverij. Wij hebben het gevoel dat het bestuur ons liever niet meer naar Daknam ziet komen", klinkt het in de open brief.

Spandoeken

De grieven van de fanatieke supporters zijn talrijk. "Het bestuur stuurt officiële waarschuwingen uit voor stadionverboden naar leden van onze groep, zelfs wanneer die niet aanwezig of betrokken waren bij de geciteerde incidenten. Onder meer bij het gebruik van bommetjes of Bengaals vuur kregen mensen die twee rijen verder zaten een brief in de bus. Ook wordt ons verweten dat wij het gebruik van dergelijk pyrotechnisch materiaal niet veroordelen, maar dat klopt niet", zegt Sven Van Landeghem, woordvoerder van de Authentics. "Ook het gebruik van grote zwaaivlaggen wordt verboden, terwijl dit in stadions in Duitsland bijvoorbeeld welk kan. Tijdens risicowedstrijden kunnen we geen banners of spandoeken ophangen omdat er politie moet plaatsnemen."



Concreet vragen de vijftigtal leden van Authentics dat de club met hen rond de tafel gaat zitten. "We willen een sfeervak waar het mogelijk is om sfeer te maken zonder met een vergrootglas uitgelicht en gecriminaliseerd te worden. Wij willen niets liever dan zingen, springen, spandoeken ontrollen, kleine en grote vlaggen gebruiken en de sfeer aanzwengelen", zeggen ze. "Als dat niet kan, zullen we onze protestacties verder zetten."



Het bestuur van de club reageert dat ze open staan voor een dialoog. "De open brief zal grondig gelezen worden en een delegatie van het bestuur zal rond de tafel gaan zitten met de fans om te bekijken wat er aan de wrevel kan worden gedaan. Het moet mogelijk zijn om de plooien glad te strijken", benadrukt woordvoerder Herman Van de Putte in naam van het clubbestuur.