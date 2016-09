"Nooit te laat om je passie te volgen"

Na haar pensionering als onthaalmoeder besloot Van Damme zes jaar geleden niet om de teugels te vieren. Met veel 'goesting' begon ze aan de opleiding lederbewerking aan het PCVO Scheldeland in de Durmelaan. Een unieke opleiding in de ruime regio die elk jaar met een wachtlijst moet werken door haar populariteit. "In mijn klas zaten zelfs cursisten uit Nederland", getuigt Van Damme. De Lokerse bewees dat ze haar plaatsje waard was.



Het was haar leraar Filip Cappoen die het talent van Van Damme ontdekte. Haar mentor was zelf tien jaar aan de slag bij het befaamde handtassenmerk Delvaux. De voormalige onthaalmoeder bekwaamde zich de voorbije jaren in het ontwerpen en maken van handtassen en andere lederwaren zoals riemen, portemonnees en hoesjes. Met één van haar unieke creaties sleepte ze eerder al een ereplaats weg tijdens de prestigieuze Nederlandse Hester van Eeghen Design-wedstrijd.



Haar opleiding heeft ze intussen afgerond, maar voor Van Damme betekent dat niet het eindpunt. Integendeel, deze maand start ze haar eigen zaak op, 'Jess ledercreaties', waar ze op aanvraag workshops zal geven aan beginners en gevorderden. En bij kledingzaak Poppe in Zele zijn handtassen te koop van haar eigen lijn. "Het was mijn leerkracht Filip die mij overtuigde dat ik iets met mijn talent moest doen. Bovendien wil ik mijn kennis graag doorgeven. Ook aan mensen die bijvoorbeeld willen deelnemen aan de opleiding in het PCVO maar nog een jaar moeten wachten omdat ze op de wachtlijst staan." Haar leeftijd schrikt Van Damme niet af om aan een nieuwe uitdaging te beginnen. "De microbe heeft mij te pakken. Vaak zit ik tot 1 uur 's nachts in mijn ateliertje te werken. Ongeacht je leeftijd, je passie kan je altijd volgen", heeft ze een boodschap klaar voor generatiegenoten.



In 8 sessies zal ze in haar nieuwe 'leer-centrum' in de Pieter Tackstraat cursisten de kneepjes van het vak leren: van portefeuilles en riemen maken tot het vervaardigen van handtassen. "In mijn nieuwe werkatelier kunnen ze het leer voelen, zien en ruiken." De lessen voor beginners starten op maandagnamiddag 19 september van 13 tot 16 uur of donderdagavond 22 september van 18.30 tot 21.30 uur. Gevorderden gaan in november aan de slag. "Ook mannen zijn trouwens welkom", lacht Agnes.



Wie al eens kennis wil maken met Agnes kan op zaterdag 17 en zondag 18 september terecht in haar atelier in de Pieter Tackstraat telkens van 10 tot 18 uur. Voor meer informatie kan je surfen naar www.jess-ledercreaties.be.