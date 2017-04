"Loop naakt over Markt en niemand die het ziet"

Hoge huurprijzen

De hoge huurprijzen die de brouwerijen vragen voor hun panden in combinatie met de witte kassa, het rookverbod en de ingrijpende werken die plaatsvonden op de Markt deden de meeste zaken de das om. Eén van de uitbaters die er een streep onder trokken, zag zich geconfronteerd met een huurcontract dat in één ruk met ettelijke honderden euro's werd opgetrokken. De horecauitbaters die overblijven op de Markt zien de evolutie met lede ogen aan. "Uiteraard hebben we het liefst dat alle cafés op de Markt open zijn", zegt Barbara Dierinck, die al 11 jaar achter de tapkraan staat in Den Bokser. Ze hoopt dat de stad mee aan de kar wil trekken om het tij te keren. "Misschien kunnen zij de brouwerijen rond de tafel brengen om het probleem te bespreken. Ook een horecamanager zou welkom zijn als aanspreekpunt, net als meer evenementen op de Markt. Zo was hier vorig jaar nog Fiesta Europa met tal van eetkraampjes. En ook een herziening van de kerstmarkt zou tof zijn, want dat is nu een veredeld openluchtcafé."



In café Den Balans laat Lydie Anseeuw (72), moeder onder de Lokerse cafébazinnen, haar licht schijnen over de malaise. Lydie was zelf meer dan 40 jaar de geliefde uitbaatster van Den Balans tot ze zeven jaar geleden de fakkel overgaf aan Veerle Goossens. "Uiteraard zijn de omstandigheden niet gemakkelijk, maar tegenwoordig zijn niet veel jonge mensen meer bereid om café te houden. Ik denk met veel plezier terug aan de avonden dat de Lokerse jeugd naar Den Balans kwam om naar de voetbal te kijken bij ons. Dat duurde dikwijls tot de late uurtjes en de ochtend daarna was het weer vroeg dag, maar dat offer moet je kunnen brengen. Om een café open te houden, moet je ook niet te veel personeel in dienst nemen. Kijk naar Veerle. Zij doet bijna alles alleen", zegt Lydie.