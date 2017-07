"Ik wil werken, maar mag niet"

Als uitbaatster van de jeugdkantine van Sporting Lokeren werd Linda Deloore (52) vorig jaar getroffen door borstkanker. Ze bleef aan de slag, maar kreeg nu een bericht van de voetbalclub dat ze enkel mag terugkeren als ze 100 procent genezen is. Een beslissing waarmee ze zich niet kan verzoenen. "Ik ga nooit meer volledig herstellen, maar mijn werk is mijn leven", klinkt het.

Deloore doorbrak vorig jaar nog het taboe rond borstkanker door zich na haar borstamputatie bloot te geven voor de lens van fotograaf Bart Boodts. Haar opmerkelijke actie haalde zelfs het Italiaanse modeblad Vogue en werd ook druk besproken aan de toog van de jeugdkantine van Sporting Lokeren, waar de 52-jarige vrouw al sinds 2014 aan de slag is. "De grootste steun vond ik in die moeilijke periode bij mijn klanten. Er waren mensen die mij hielpen aankleden en zelfs mijn boodschappen deden." Hoewel ze pas een ingrijpende chemobehandeling achter de rug had, drong Deloore er het afgelopen voetbalseizoen zelf op aan om na haar kankerbehandeling zo snel mogelijk terug het werk te hervatten. "Het deed me ongelooflijk deugd om mijn klanten terug te zien", vertelt ze daarover.

Met het nieuwe voetbalseizoen voor de deur kreeg Deloore echter te horen van het bestuur van Sporting Lokeren dat ze voorlopig niet meer verwacht wordt op haar vertrouwde werkplek. "Volgens hen moet ik eerst 100 procent hersteld zijn voor ik kan terugkeren, maar dat kan niet, want ik ben gedeeltelijk invalide verklaard en mijn kankerbehandeling loopt nog jaren door. Ik wil dus werken, maar ik mag niet", aldus de vrouw. "En dat terwijl ik vorig jaar uit medische overwegingen moest kiezen tussen een borstconstructie of een heupoperatie. Omdat ik sneller terug aan de slag zou kunnen gaan, heb ik toen zonder twijfelen voor de laatste optie gekozen. Ik ben ook bij een arbeidsgeneesheer geweest en die bevestigt dat ik mits een ergonomische aanpassing aan het werk kan blijven."

Goed voor herstel

Deloore hoopt dat Sporting Lokeren op haar beslissing terugkomt zodat ze volgende week alsnog het werk kan hervatten bij de start van het nieuwe voetbalseizoen. "De jeugdkantine is het beste wat er is voor mijn gezondheid en herstel. Het heeft mij al die tijd op de been gehouden ondanks alle zware beproevingen. Als ik hier niet meer mag komen werken, verval ik volledig in een sociaal isolement en dat is pas nefast voor mijn gezondheid. Ik doe dit werk met hart en ziel en heb een heel goede band met mijn klanten en de voetballende kinderen."



Sporting Lokeren wenste bij monde van clubwoordvoerder Herman Van de Putte niet te reageren.