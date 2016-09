"Eerst lief, nu ook acteercarrière in Colombia"

Telefoontje

Behalve acteren houdt Christophe er ook van om te reizen. Op een van zijn uitstappen in Spanje ontmoette hij zijn droomvrouw: de Colombiaanse Nur Constanza. "Al snel besliste ik om haar achterna te reizen. Ik nam twee koffers kleren, mijn laptop en gitaar mee. De rest verkocht ik. Intussen zijn we zeven jaar later en ik ben hier echt gelukkig. Om elders een nieuw leven te beginnen moet je sterk zijn, maar dit is gewoon mijn land."



Christophe woonde eerst in de hoofdstad Bogota, waar zijn vriendin Nur als cardioloog werkt. "Ik heb daar alle televisiezenders gecontacteerd zonder verwachtingen. Ik ben er mijn leven beginnen opbouwen. We verhuisden naar Cartagena De Indias', de mooiste havenstad van het land. Daar baatte ik een eigen hotel uit met een prachtig uitzicht op de Caraïbische zee. We hadden alles om gelukkig te zijn", vertelt Christophe.



En toen was er in de zomer van 2013 een telefoontje van Fox Television. "Of ik geen interesse had in de rol van Niko, baas van de Russische maffia in 'El Capo 3', een serie met zestig miljoen kijkers." Het was het begin van de acteercarrière waar Christophe altijd van gedroomd had. Drie jaar later speelde hij al mee in zeventien verschillende series en novelles, een populair format in Colombia. Hij siert er de lokale showbizzmagazines en is een veel gevraagde gast in talkshows. Als hij over straat loopt, wordt hij aangeklampt door fans.



De kers op taart volgt op 10 november. "Dan gaat de actie-comedy 'Agente Nero Nero Siete' in première. Dat is een langspeelfilm waarin ik de hoofdrol van detective William F. Thompson speel. De andere hoofdrol wordt vertolkt door Hassam, één van de bekendste komieken van Colombia. Het is een beetje vergelijkbaar met James Bond, maar dan met de komische toets van Hassam. Hij is ook een agent, maar eigenlijk is hij meer een grappige speelvogel."