Verliefde man rukt zonnende buurvrouw bikini van het lijf

Wilfried R., een vijftiger uit Lier, stond gisteren terecht voor een extreme vorm van stalking. De man viel zes jaar lang zijn buurvrouw lastig. Een keer heeft hij haar zelfs aangerand terwijl ze lag te zonnen in haar tuin. Hij sprong over de omheining en rukte haar de bikini van het lichaam.

"Mijn cliënte durft met uitzondering van vandaag haar woning niet te verlaten en moet wekelijks naar de psychiater. Meneer richtte naast fysieke en ook heel veel emotionele schade aan", vertelde advocate Sylke Vankeerberghen gisteren tegen de rechters in Mechelen. Zij verdedigt het slachtoffer. Die buigen zich momenteel over de feiten. "En die zijn bijzonder ernstig", voegde openbaar aanklager Ken Van Hoogenbemt toe. "Jarenlang maakte hij zijn slachtoffer het leven zuur."



Alles begon toen het slachtoffer in Lier en naast de beklaagde kwam wonen. Hij werd verliefd op haar, maar die liefde bleef onbeantwoord. Iets waarmee de vijftiger het bijzonder moeilijk had. Hij kon haar niet vergeten en bleef haar lastigvallen. Gaande van brieven sturen tot bloemen laten afleveren.





Borsten betast De stalking bereikte een absoluut dieptepunt toen de dader over de omheining tussen zijn en haar tuin kroop toen zijn buurvrouw aan het zonnen was. Hij liep op haar af, trok haar bikini los en betastte haar borsten. Toen was de maat vol voor het slachtoffer. Hierop besloot ze te verhuizen en ze ging elders in Lier wonen. De vijftiger was echter niet van plan op te geven, hij kwam haar nieuwe adres te weten en drong een keer zelfs de nieuwe woning binnen. "Het slot had hij gemanipuleerd met zijn bankkaart", ging aanklager Van Hoogenbemt voort.