Tot 2 jaar cel voor ontvoering meisje aan La Rocca

Drie jongeren uit het Antwerpse zijn schuldig bevonden aan de ontvoering en aanranding van een jonge vrouw. De feiten dateren van vorig jaar. Toen kwam het trio het slachtoffer tegen in dancing La Rocca in Lier. Op de parking kwam het tot een woordenwisseling tussen de vriendengroep van het meisje en de vriendengroep waartoe het trio behoorde.

Het meisje werd in de auto gesleurd en meegenomen naar Antwerpen. Een van de jongeren bestuurde de auto, de twee anderen namen plaats in achteraan in het voertuig. Samen met de jonge vrouw. "Ze werd inmiddels gezoend en betast", luidde het in de vordering van de openbaar aanklager vorige maand.

"Verzonnen"

Eens in Antwerpen werd het meisje achtergelaten in een bushokje. Daar werd het slachtoffer aangetroffen. Ze was dronken. Voor de rechter ontkende het drietal in alle toonaarden. Het verhaal was verzonnen en het meisje wou uit vrije wil mee naar Antwerpen.



De rechter geloofde die verklaringen niet. Zij oordeelde uiteindelijk dat een van de jongeren de komende twee jaar de gevangenis invliegt. De twee anderen kwamen er vanaf met een celstraf van 18 maanden waarvan een deel met uitstel. Het meisje had zich vorige maand burgerlijke partij gesteld. Aan haar werd een schadevergoeding toegekend van 2.500 euro. (TVDZM)