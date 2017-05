Leo zoekt al 12 dagen chihuahua Lillo

Lillo is een wit-beige reu van een jaar oud. - Antoon Verbeeck

Als een haas

Vervolgens kwam een zoektocht op gang die ondertussen al aan zijn twaalfde dag toe is. Naast Leo zijn ook de dierenbescherming, de vzw LOSTDogzzz, buurtbewoners en zelfs de politie op zoek naar het hondje. Lillo is al in Duffel, Lier en Ranst opgemerkt. Een vijftig tips liepen reeds binnen. "Er bestaat geen twijfel over dat al die tips over Lillo gaan. Elke keer hebben de tipgevers het over een actief beestje dat als een haas voorbijraast. Voor ons is het een raadsel, want de meeste hondjes zijn na tien dagen van huis doodop en hongerig. Lillo is blijkbaar een geval apart. Het lijkt wel alsof die Duracell-batterijen in zijn lijfje heeft steken", zegt Cindy Van Mullem van LOSTDogzzz. "We waren er één keer dicht bij. Lillo liep richting onze vangkooi, maar werd opgeschrikt door een voorbijganger. We raden de mensen aan hem niet zelf te vangen, maar de locatie en het uur meteen door te geven. Zo kunnen we hem misschien te snel af zijn."



Lillo is onvermoeibaar, maar baasje Leo daarentegen voelt de dagelijkse zoektocht in de benen. "De eerste vier dagen na zijn ontsnapping ben ik bijna niet thuis geweest. Ik heb overal zijn naam zitten roepen, ik ben door de velden gelopen,... zonder resultaat", vertelt Leo. "Momenteel heb ik platte rust genomen. Mijn benen moeten nog bekomen van al die afgelegde kilometers. Zodra ik me beter voel, stap ik in mijn wagen en ga ik opnieuw naar Lillo zoeken. Lillo steekt regelmatig een kruispunt en wegen over, ook drukke wegen zoals de Oude Liersebaan in Duffel en de Antwerpsesteenweg in Lier ter hoogte van dancing La Rocca."