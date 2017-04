Als enige meisje tussen 30 snelheidsduivels

De 11-jarige Sita Vanmeert uit Ranst doet dit weekend mee aan het Belgisch Kampioenschap karting in Spa Francorchamps. Ze is de jongste piloot van haar team en bovendien ook het enige meisje. EVELYN TIEBOS

Haar favoriete moment van de week: met haar kart scheuren op het circuit. - RV Sita was zeven toen ze voor het eerst op het racecircuit stond. Haar ouders Pascale Jaecques en Steve Vanmeert hebben altijd een passie gehad voor auto's en motors, maar het was Sita zelf die op een dag vroeg of ze mocht beginnen racen. "Ze was naar een Formule 1-wedstrijd aan het kijken toen ze plots vroeg: 'Mama, wat moet ik eigenlijk doen om ook met zo'n Formule 1-wagen te rijden?'. Niet veel later kreeg ze haar eerste helm en gingen we regelmatig naar de kartbaan", vertelt Pascale.



Na één jaar indoor racen schakelde Sita fulltime over naar het outdoor karten. Ze sloot zich vorig jaar aan bij het team van 'P1 Events' uit Borsbeek en begon steeds intensiever te trainen. "Het dichtstbijzijnde circuit ligt op een uurtje rijafstand. Aangezien Sita en haar team wekelijks trainen zijn we in het weekend steevast vroeg op pad en komen we zelden voor het donker terug thuis. De jarenlange ervaring van haar coach en mechanicien Jef Driesen zorgt ervoor dat ze nog elke week groeit."





Apetrots Sita's ouders hebben nog geen enkele wedstrijd gemist. Hoewel ze apetrots zijn op hun dochter, blijft het altijd spannend om toe te kijken vanaf de zijlijn.



"Sita is al een aantal keer uit haar kart gevlogen, maar écht bang zijn we nog nooit geweest. De piloten zijn zeer goed beschermd. De kans dat ze zich zou verwonden met pakweg paardrijden is heel wat groter, dus misschien maar goed dat ze niet voor een typische meisjessport gekozen heeft!", lacht Pascale.



De jonge kartster neemt dit jaar deel aan 18 wedstrijden over heel Europa. In haar klasse (Mini) is Sita meestal het enige meisje tussen een dertigtal jongens, maar dat betekent niet dat ze haar mannetje niet kan staan. Integendeel: ze laat de anderen maar al te graag achter zich - letterlijk dan. Dat bewijst haar inmiddels goedgevulde prijzenkast met zo'n 26 trofeeën.