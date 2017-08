120 uur poker aan één stuk

Halve apotheek

"Mijn vrouw heeft er zowat een halve apotheek bijgehaald. vitaminen, Isostardrankjes en pillen tegen alles, van keelpijn over diarree tot maagpijn. En Dafalgan uiteraard. En ik had zelfs een frigo met kilo's fruit en yoghurt. Koffie, Coca-Cola en water had ik veel nodig en drie stevige maaltijden per dag. Al ken ik ondertussen het verschil tussen dag en nacht niet meer.



Robby speelde vijf dagen aan een stuk, van vorige week woensdag 15 uur tot gisteren om 15 uur. "Het was wel onvoorstelbaar zwaar", vertelt hij. "Eten deed ik aan de pokertafel. Er kwamen 130 mensen meespelen, hoewel ik er maximaal vijftig verwacht had. Om de 6 tot 8 uur mocht ik een half uurtje slapen, maar daarna was ik zo misselijk, dat ik besloot maar een kwartiertje te slapen. Dat ging beter", vertelt Robby.



De Belgische Pokerroomliga uit Lier - een kleine vzw die nog maar sinds april van dit jaar opgericht werd - betaalde 800 dollar aan Guiness World Records voor de wereldrecordpoging. "We hebben alles van de eerste minuut tot de laatste minuut live uitgezonden en stuurden die film op naar Guiness World Records. We hadden 3.401 kijkers na 12 uur pokerspelen. Dat is prachtig, omdat we helemaal niet bekend zijn. De website van Phil Laak, een wereldberoemde pokerspeler uit Las Vegas, haalde 15.000 kijkers. En dan breken wij met ons kleine pokerclubje in het stadje Lier, het wereldrecord. Niet slecht hé? De berichtjes en felicitaties die ik nu krijg, zijn geweldig", glundert Robby.