"Ik kan nu fier zeggen: ik ben homoscout"

GEWEZEN SCOUTSLEIDER SCHRIJFT BRIEF OVER COMING-OUT IN JEUGDBEWEGING

Gewezen scoutsleider Martijn Van Cauwenberg (26) uit Lier stapt deze zaterdag mee in The Belgian Pride, een optocht die elk jaar plaatsvindt rond de Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie. Voor het eerst zullen daar ook de jeugdbewegingen aanwezig zijn. Als gewezen lid van de scouts schreef de homoseksuele Martijn zijn verhaal neer in een open brief. ANTOON VERBEECK

Onder de noemer 'Youthwork@Pride' nemen de jeugdbewegingen van Vlaanderen zaterdag deel aan de The Belgian Pride in Brussel. In een open brief op Facebook legt Martijn, van zijn 6de tot zijn 23ste lid van Scouts en Gidsen Duffel-West en momenteel pedagogisch stafmedewerker van Scouts en Gidsen Vlaanderen, uit waarom hij zaterdag present zal zijn. "Toen ik bij de leiding kwam, kwam het eruit. Ik was homo. Dat was bij ons een nieuwigheid, zo'n sjorrende homo. Ik wil mijn scoutsgroep bedanken, want ik had tijd nodig om mijn plaats in de groep te vinden. Het duurde lang voor ik zelf mijn twee identiteiten (scouts en homo) kon verzoenen", valt er te lezen. "Maar ik was omringd door fantastische leiding en medeleden, die ook het geduld hadden om me tijd te geven om ermee naar buiten te komen, die me bij de werking bleven betrekken, die ervoor gezorgd hebben dat ik nu met fierheid kan zeggen: ik ben een homoscout."





Rolletje Martijn was de eerste jongen van Scouts en Gidsen Duffel-West die uit de kast kwam. "Een bevrijding. Die macho-lat werd plots een pak minder relevant. Ik moest niet langer koploper zijn bij sportactiviteiten, maar kon mijn creatieve ei kwijt." Toch was het parcours naar zijn coming-out niet altijd eenvoudig. "Horendol werd ik van het te pas en te onpas gebruikte scheldwoord: 'hey, homo!' Zeker als het gratuit in het rond werd gestrooid tegenover iedereen die een soort mannelijkheidsnorm niet haalde. Ik deed mezelf soms mannelijker voor dan ik was. Ik speelde een rolletje om erbij te horen."