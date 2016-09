"Nancy was altijd voor iedereen in de weer"

Collega-handelaars en vrienden hebben gisteren, tijdens de laatavondshopping, kaarsjes geplaatst bij Nancy Boetiek in de Stationsstraat. Niemand kon er echt bij dat zaakvoerster Nancy Adriaens (45), een opgewekte en zeer graag geziene vrouw, er niet meer is. Zij kwam donderdagavond om het leven in een verkeersongeval. TOM VIERENDEELS

Mozkito De middenstanders in Liedekerke zijn in rouw na het plotse overlijden van Nancy, die haar kledingwinkel al zo'n tien jaar openhield. Ook klanten die vrijdag tevergeefs voor haar winkel stonden, keerden ontdaan weer huiswaarts. Het hoeft dan ook geen betoog dat iedereen in haar omgeving zwaar aangeslagen is.



Nancy kwam afgelopen donderdagavond om het leven nadat ze met een bestelwagen in een flauwe bocht van de Pamelsestraat rechtdoor gereden was, en zonder remmen tegen de hoek van een woning botste. Dat gebeurde op het kruispunt met de Sint-Gabriëlstraat. Ze werd nog met spoed uit haar wagen bevrijd, maar alle hulp kwam te laat. Nancy overleed ter plaatse aan haar verwondingen. De oorzaak van het ongeval is intussen nog niet bekend. Mogelijk werd ze onwel achter het stuur.



"Een heel toffe 'madame'", vertelt Carina Verhoeven, uitbaatster van Staminee Pajot, schuin tegenover Nancy's kledingwinkel. "Ik heb mijn zaak hier al drie jaar en ken haar al even lang. Ze kwam dagelijks langs om een kopje koffie te halen en ondertussen hield ze haar winkel in de gaten. Als er klanten van haar in mijn zaak zaten, dan trakteerde ze die ook. Ze was altijd voor iedereen in de weer."





Nieuwe collectie Op de ramen van haar winkel kon je vrijdagvoormiddag nog lezen dat de nieuwe collectie vanaf 30 september beschikbaar zou zijn. De paspoppen in de vitrine en de winkelrekken stonden er kaal bij. Nancy had dus donderdagavond nog alles in gereedheid gebracht om uit te pakken met die nieuwe collectie tijdens de laatavondshopping van vrijdag, en kermis 'Deppestrout' dit weekend. "Ze was van plan om dat allemaal donderdagavond nog in orde te brengen, zo vertelde ze eerder", aldus Verhoeven. "Ze was dan ook meer dan waarschijnlijk met die bestelwagen op de baan om de kledingstukken op te halen. Ik zei haar nog dat ik vrijdag eens zou binnenspringen om de collectie te bekijken en eventueel iets te kopen. Ze had altijd toffe stukken, waar klanten van ver voor afzakten."