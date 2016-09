"Die hond moet dood"

Yolande ligt nog altijd in het ziekenhuis nadat ze exact een week geleden gebeten werd door de American Stafford van haar buurvrouw in de Opperstraat. "Yolande zat vooraan in de kinderwagen, met achter haar ons zoontje van vier maanden", vertelt mama Giselle Mwilu, die voor het eerst haar verhaal doet. "We hadden onze woning net verlaten. Ik zag dat de buurvrouw ook op straat liep, met haar hond. Die had een harnas aan, maar geen leiband. In tegenstelling tot wat eerder gezegd werd, hadden onze kindjes geen speelgoedje vast. Yolande had wel een fopspeen in haar mond. Plots sprong de hond in de kinderwagen en beet hij in het gezicht van mijn dochtertje. Mijn zoontje heb ik in een reflex uit de koets gehaald, terwijl een buurman een tuinstoel kapotsloeg op het woeste beest. Met vier hebben ze hem proberen wegjagen, tot de eigenares zijn muil kon opentrekken."

Operatie van 7 uur

Yolande werd meteen afgevoerd naar het Universitair Ziekenhuis in Jette, waar ze nog altijd verblijft. De eerste dag moest ze een operatie van zeven uur ondergaan. "En het gaat eigenlijk nog altijd niet goed met haar", zucht Giselle. "Ze weent constant en heeft veel pijn."



Papa Michael nam nog diezelfde dag al een duidelijk standpunt in: hij had geen vertrouwen meer in de buurvrouw en haar hond. Mama Giselle wil dat de American Stafford een spuitje krijgt. "Het doet echt pijn om te zien hoe ze hier nog altijd door Liedekerke wandelt met haar hond."



Enkele dagen geleden werd via sms en Facebook een oproep gelanceerd om woensdag te verzamelen in Liedekerke. De kleine betoging werd dinsdagavond goedgekeurd door politie en gemeentebestuur. Een vijftigtal leden van de Congolese gemeenschap, voornamelijk uit Liedekerke en Brussel, gingen in op de oproep. Zij riepen op om de hond te euthanaseren. Onder politiebegeleiding trok het gezelschap naar het gemeentehuis, waar slogans gescandeerd werden. "We eisen gerechtigheid", zegt Tracy Tansia, één van de betogers. "Yolande ziet enorm af in het ziekenhuis. Haar leven, en dat van de ouders, is geruïneerd. We kunnen dit niet zomaar aan ons voorbij laten gaan." Etienne Kimbukusu toonde zich bereid om nog een stap verder te gaan. "In Afrika heb ik nog honden gegeten", zegt hij. "Als gemeente en politie niets doen, zullen wij ons wel over dat dier 'ontfermen'."



Burgemeester Luc Wynant (CD&V) liet eerder al weten dat hij met de eigenares van de hond wil overleggen. Dirk Meert, korpschef van de lokale politie, meldt dat het dossier nog open ligt en dat de eigenares zelf nadenkt over maatregelen. De eigenares wilde gisteren niet reageren tot er een beslissing genomen is.