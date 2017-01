Brandweer die komt blussen verwend met hapjes

Gloeiende asresten zetten gisterennamiddag rond twee uur een stapeltje hout op de binnenkoer van een woning in de Leenstraat in Lichtervelde in brand. De brandweer kon erger voorkomen door twee gasflessen vlakbij de brandhaard nat te spuiten en af te koelen. Bewoners Julien Scharlaeken (78) en Odette Vancoillie (79) bleven ongedeerd maar moesten tijdens de bluswerken wel een tijdje hun woning verlaten. Toegesnelde familieleden en buren ontfermden zich over hen. Buurman Wim Claeys en zijn schoonbroer David Carpels boden een bordje met hapjes Ardeens gebraad op een stokje aan aan de brandweerlui.



"Ook de spuitgasten moeten op zo'n dag de feesttafel verlaten om anderen te helpen", klinkt het bij David. "Daar moeten we dankbaar voor zijn. " Het bejaarde koppel kon bij familie terecht. Hun woning liep lichte rookschade op maar blijft bewoonbaar. (LSI)