Zure buur riskeert 10 maanden cel

Terwijl Frieda uit Kessel-Lo gisteren thuis haar 60ste verjaardag vierde, zaten haar weggepeste buren radeloos in de rechtbank. Het bakkerskoppel ondergaat al 10 jaar lang pesterijen van de zestiger. Van kaartjes met verwensingen in de bus tot telefoontjes in het holst van de nacht. Zelfs klanten van de bakkerij worden lastig gevallen. De aanstookster ontkent alles. Ze riskeert wel 10 maanden cel. KIM AERTS

De bakkerij van de slachtoffers. - Vertommen 'Gelukwensen met je dik vet lijf. Ik hoop dat je failliet gaat', is maar een van de vele boodschappen waarmee Frieda de verjaardag van haar buurvrouw in 2010 niet ongemerkt wou laten voorbij gaan. Naar een echt motief voor de verwensingen had iedereen in de rechtbank gisteren het gissen naar. Tot de beklaagden, Frieda en haar partner Richard (72), kon de rechter zich niet wenden, want die stuurden hun kat naar de zitting. In het dossier stak wel een brief met een medisch attest. Maar ook hier had de rechter het raden naar hoe dat briefje tussen de stapel papieren sukkelde, want een advocaat voor de verdediging ontbrak evenzeer.





Hondenuitwerpselen De advocate van de slachtoffers verklaarde wel dat er in 2007 een schadegeval was met een auto en dat de miserie toen begonnen is. "Het begon met kleine feiten en beledigingen. De eerste reactie van mijn cliënten was 'we negeren dat'. Het stopte echter niet. Ze vernamen ook dat de onruststokers ook in Wilsele in conflict lagen met hun buren alvorens naar Kessel-Lo te verhuizen", aldus de advocate. In 2012 zou Frieda zelfs de klanten van de bakkerij, die de slachtoffers uitbaatten, lastig gevallen hebben met boodschappen als "zij verkopen boecht". Als het bakkerskoppel op vakantie durfde te gaan, vonden ze steevast hondenuitwerpselen aan de deur bij hun terugkomst. In 2015 zou het dan helemaal geëscaleerd zijn toen de bakkerin thuis een kaartje kreeg waarin zij werd dood verklaard. Toen stapte het bakkerskoppel naar de politie om klacht in te dienen, maar die stap gooide alleen maar olie op het vuur volgens de advocate van het slachtoffer. "Telefoontjes tussen 5 en 7 uur 's ochtends werden dagelijks kost."