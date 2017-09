Vissen dood in vijver provinciedomein

In het provinciaal domein in Kessel-Lo zijn afgelopen weekend heel wat vissen gestorven in de vijver. Volgens een groep vissers die er al jaren komt, is er te weinig zuurstof in het water. "We hebben de slechte waterkwaliteit al maanden geleden aangekaart en voorstellen gedaan aan de parkbeheerders, maar we kregen nooit gehoor", zegt visser Peter Adiens.

De dode vissen werden uit de vijver gehaald. - Vertommen

Wat is er aan de hand in het provinciedomein van Kessel-Lo? Afgelopen weekend kwamen verschillende vissen bovendrijven in de vijver van het park. Volgens de vissers is dat te wijten aan zuurstofgebrek in het water. Dat zou kunnen liggen aan de warme dagen van vorige week, maar volgens visser Peter Audiens is er meer aan de hand. "Wij komen hier met een groep al twintig jaar vissen in het provinciaal domein. Al een aantal maanden is de waterkwaliteit niet al te best. Dat hebben wij maanden geleden al gemeld, maar we kregen geen gehoor. Ondertussen gaat het van kwaad naar erger, en nu drijven de vissen zelfs al boven door zuurstoftekort. We hadden nochtans voorstellen gedaan om zelf stappen te ondernemen, maar nooit werd er geluisterd. De parkbeheerder weigerde gisteren zelfs de brandweer de toegang. Ondertussen zijn wij ten einde raad. Met tranen in de ogen moeten wij het visbestand van meer dan twintig jaar oud zien uitsterven", aldus Peter Audiens, die zichzelf omschrijft als een teleurgestelde visser.



Ook andere vissers klagen de vissterfte aan. "De vijver in het provinciedomein heeft een mooi visbestand", vertelt een visser, die liever anoniem blijft. "Het is heel erg dat er nu dieren sterven door de slechte waterkwaliteit. Waarom luisteren de beheerders niet naar de vissers die hier al jaren komen? Wij houden de vijver mee proper, maar nu worden we niet gehoord. Naar verluidt zou er een pomp kapot zijn in de vijver, waardoor het zuurstoftekort is opgetreden. Volgens een bioloog zou het al te laat zijn voor de vissen in de vijver, maar ik weiger dat te geloven. We moeten er alles aan doen om het visbestand te redden. Maar de verantwoordelijken moeten wel dringend in actie schieten."



Ondertussen zouden de vissers in overleg zijn met het parkbeheer, maar onze redactie slaagde er ondanks meerdere pogingen gisteren niet in om domeinbeheerder Oswald Debelder te contacteren voor een reactie.