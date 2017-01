Twintiger slaat agent ko in fitness

Een 29-jarige Leuvenaar, die een agent met één mokerslag lelijk toetakelde, riskeert zes maanden cel. De politie trof de twintiger aan in een fitnessclub nadat hij betrokken was bij een vechtpartij. Tijdens het boeien deelde hij een klap en elleboogstoot uit. Een agent liep daarbij een kaak- en oogkasbreuk én hersenschudding op. Hij was 2,5 maand werkonbekwaam. KIM AERTS

Abdelhalime B. (29) bezocht op 16 december 2014 met twee vrienden de Leuvense kerstmarkt. Ze dronken er enkele pintjes en jenevers voor ze naar het fitnesscentrum in de Penitentienenstraat trokken. Aan de Grote Markt liep het een eerste keer fout. De 26-jarige Kelian D.G., die gisteren verstek liet gaan, zou er water over zijn slachtoffer gekieperd hebben. Die laatste liet dat niet zo maar doen en er ontstond een schermutseling. Ook de 26-jarige Wesley V. uit Haacht was bij het incident betrokken. Volgens de advocaten van B. en V. zou D.G. in eerste instantie de aanstoker zijn geweest. Volgens de advocaat van B. verklaarde een getuige zelfs dat zijn cliënt de gemoederen probeerde te bedaren. "Mijn cliënt voelt zich hier benadeeld want hij heeft niets misdaan", opperde zijn advocaat. Het openbaar ministerie had het over 'zinloos en gratuit geweld', waarbij alle drie beklaagden hun aandeel in de feiten hadden. De procureur vroeg voor B. en V. een werkstraf en zes maanden cel voor D.G., die zijn kat stuurde.





Mokerslag Het hele voorval kreeg nog een staartje in de fitnessclub naar waar het trio op weg was. In die zaak moest Abdelhalime B. zich gisteren alleen verantwoorden. Na het incident ging het via de Mechelsestraat naar het fitnesscentrum. Een patrouille die ondertussen in bijstand was geroepen, werd op de hoogte gebracht waar het trio zich bevond. Via de hoofd- en zij-ingang betraden twee interventiepatrouilles de sportclub. Terwijl Kelian D.G. aan de balie opschepte over het gevecht dat hij net geleverd had, trok B. naar de benedenverdieping waar de agenten de identiteitskaart van de man vroegen. De twintiger begon daarop moeilijk te doen en liet, volgens de advocate van de agent, 'zijn spierballen rollen.'



Na veel vijven en zessen slaagden de agenten erin om het paspoort te controleren en maanden ze de jongeman aan mee te komen naar het commissariaat. Terwijl de inspecteur B. probeerde te boeien, haalde de krachtpatser met een welgemikte slag uit. De agent liep door de klap een kaakbreuk, een gebroken oogkas op drie verschillende plaatsen, een gescheurd traankanaal en een hersenschudding op. Zijn collega kreeg nog een elleboogstoot toegediend. Uiteindelijk kon de man na gebruik van traangas geboeid worden.





Desastreuze gevolgen "De verwondingen zijn desastreus. We hebben hier al veel letsels gezien maar dit is toch van een andere categorie", sneerde de procureur die de man omschreef als een spierenbundel. "Terwijl ik voor de vorige feiten nog enige mildheid aan de dag heb gelegd, vorder ik hier een zware straf", aldus de aanklager, die zes maanden cel en een boete van 600 euro vroeg. "Hij wist in se niet waarover het ging. Hij beseft wel dat hij fout was maar verkeerde in het gezelschap van slechte vrienden", aldus de advocaat van B.