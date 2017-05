Tweeling Jeanne en Marcella (94) lanceert deelauto's van Bolides

De stad Leuven is volgens schepen Mohamed Ridouani (sp.a) de beste leerling van de klas in Vlaanderen inzake autodelen. Om die koppositie nog te versterken in de toekomst, verwelkomt de schepen van Leefmilieu binnenkort autodeelservice Bolides. Dat bedrijf is al met succes actief in Antwerpen en Gent. Gisteren stelde zaakvoerder Bart Lizen de eerste twee deelwagens van Bolides voor in samenwerking met autodealer Jennes NV in de Abdij van Park in Heverlee. Opvallende gasten van dienst waren Jeanne en Marcella Schollaert, de bekendste tweeling van het land. Met liefst 94 jaar op de teller is kans eerder klein dat Jeanne en Marcella klanten worden van Bolides, maar de Leuvense dames verleenden met plezier hun naam aan de eerste twee wagens van Bolides. "Zelf rijden, zit er voor ons niet meer in. We zijn daarmee gestopt toen we 80 jaar jong werden, met spijt in het hart overigens want we reden graag met onze Fiat 600. Maar we willen dit initiatief wel steunen want het is goed voor het milieu. De mensen kunnen 'Jeanne' of 'Marcella' nu huren. Dat is natuurlijk goedkoper dan het bezit van een eigen wagen", aldus Jeanne en Marcella.