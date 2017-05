Scootmobiel Thuis-acteur gestolen

De 32-jarige acteur Kwinten Van Heden, wellicht beter bekend als Stijn De Belder uit Thuis, is zijn scootmobiel kwijt. Het ding, dat nieuw zo'n 6.000 euro kost, werd gestolen toen hij dinsdagavond laat aan het repeteren was met zijn toneelgroep De Reynaertghesellen aan de Redingenstraat. Door de laffe diefstal is de man, die zelf ook lesgeeft aan het Sint-Albertuscollege, niet meer mobiel. ANDREAS DE PRYCKER

Een scooter als deze, van het model T-Rex, werd gestolen. - Vertommen "Ik wil koste wat het kost die scooter vinden. Omdat ik nog goede hoop koester, heb ik er nog geen nieuwe gekocht. En die levertijd is zeker acht à negen weken aangezien ik dat in Nederland moet bestellen. Hopelijk levert de zoektocht dus iets op. Is dat niet zo, ben ik voor een periode van minstens twee maanden niet mobiel", aldus Van Heden.





Meerdere dieven Het kwaad geschiedde dinsdagavond tussen 23.45 uur en 00.15 uur. "Onze repetitie was net voorbij en ik ging zoals gewoonlijk naar buiten in ons gebouw in de Redingenstraat. Van mijn scooter geen spoor meer. Ofwel hebben ze het stuurslot afgebroken en zijn ze ermee weggereden, ofwel hebben ze hem in een vrachtwagen ingeladen. Maar zo licht is die scooter helemaal niet. Daar moeten dus meer mensen aan meegeholpen hebben", klinkt het. Volgens een medespeler stoof er op dat ogenblik een bestelwagen met Belgische nummerplaat weg. Of dat er iets mee te maken heeft, is nog niet duidelijk.





Cerebrale parese "Mogelijks heeft de tandarts in de straat nog bruikbare beelden, maar ook dat is nog niet zeker", klinkt het bij Van Heden, die in 2011 in tv-soap Thuis nog de rol van Stijn De Belder, speelde. In het dagelijkse leven werd Kwinten geboren met zogenaamde cerebrale parese, wat letterlijk 'hersenverlamming' betekent. De term verlamming is echter verwarrend: bij cerebrale parese zijn de hersenen niet in staat de juiste spanning aan de spieren door te geven en ze onderling op de goede manier te laten samenwerken. Ondanks die handicap is Kwinten docent Nederlands en Frans in het Sint-Albertuscollege in Heverlee. Hij volgt ook nog les in het Lemmensinstituut.